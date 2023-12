Los goles de Carlos. El viejo Tartiere. Aquella inolvidable eliminatoria contra el Génova. El incomparable Luis Aragonés. Cuando fuimos los mejores. Los añorados años noventa del Oviedo, en fin, adornados con un sensacional toque de modernidad, con vídeos de las mejores jugadas e incluso concursos a viva voz tuvieron ayer su momento de gloria en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, que albergó la presentación del «Mítico Oviedo» (Hoja de Lata), el primer libro de Nacho Azparren, periodista de este diario que cubre la información del equipo azul. La gran sala se quedó incluso pequeña para albergar la cita, que contó con la presencia de innumerables rostros conocidos del oviedismo, de los despachos a los banquillos, pasando por el césped y la grada.

El Oviedo estuvo ampliamente representado con una delegación encabezada por Martín Peláez, presidente, que incluso modificó su plan de viaje a Castellón para el partido de Copa de esta noche para no perderse la cita. También estuvo Manuel Paredes, vicepresidente; César Martín, responsable de relaciones institucionales; Miguel Sanz, director del área social, y Antonio Rivas, director de la cantera. Toni Fidalgo, expresidente, tampoco se quiso perder el evento.

«¿Lo mejor de aquellos años? Que éramos una familia», aseguró Carlos, uno de los protagonistas, sentado en la mesa principal junto con el autor del libro, Javier Irureta y el conocido periodista Sid Lowe. Azparren ha relatado bajo su prisma las mejores anécdotas de aquellos años, en los que el Oviedo se codeó con los mejores en Primera División. El periodo del libro abarca desde el último ascenso a Primera, en 1988, hasta el 2003, inicio de la caída al abismo. La presentación fue muy atípica y moderna, con varios juegos con el público y referencias cinematográficas a los personajes de aquellos años. Para Irureta, caracterizado como «Solo en casa», por la fiereza que tenía su equipo en el Tartiere, el Oviedo no es un equipo más. «Aquí se sido muy feliz, Eugenio Prieto vino a ficharme y no me arrepentí nunca. Noto el cariño de la gente tantos años después», dijo, ante un público que le dedicó una sonora ovación.

Carlos Muñoz puso la nota de humor, repasando viejas anécdotas y contando su historia en el Oviedo. «No quería fichar por el Oviedo y encontré mi sitio en la vida. Conseguimos estar en Primera y disfrutar y esperamos regresar pronto», aseguró el ex delantero, actual embajador del club, que insistía en lo que a su juicio se debe el éxito de aquellos años. «Había grandes futbolistas y eso era lo principal, pero también un ambiente familiar. Por eso quise volver cuando estuve en el Atlético. La gente del Oviedo me quería mucho. Incluso Futre me preguntó: ‘Pero Carlos, ¿tú qué has hecho aquí?’», explicó el oviedista, que provocó las risas del público relatando sus andanzas antes del fútbol. «Fui butanero, repartidor, albañil, pintor... hice de todo».

Sid Lowe, periodista británico que se enamoró del Oviedo cuando hizo un Erasmus en Asturias, se detuvo para analizar el fichaje de Collymore, que tiene un merecido capítulo. «Antic dijo que podría haber sido el mejor fichaje de la historia del Oviedo y luego aseguraba que él no había tenido nada que ver en su llegada. Vino muy tocado y no pudo rendir».

La presentación tuvo mucho ritmo, con varios vídeos y un concurso en directo que consistía en adivinar el desenlace de alguna jugada mítica del Oviedo de los noventa, con el público disfrutando de cada momento.