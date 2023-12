El Oviedo acelera la búsqueda de un extremo tras las últimas lesiones

Los últimos acontecimientos no han hecho más que llenar de razones al Oviedo: a la plantilla le hacen falta retoques en el mercado de invierno. No una remodelación profunda como tuvo lugar el curso pasado, pero sí algún movimiento para intentar que el equipo azul pueda luchar más arriba en la segunda vuelta.

Las lesiones que están golpeando al equipo, un total de nueve, han tenido especial impacto en las últimas semanas en las alas. Paulini y Viti cayeron, también Romario, por lo que las opciones para Carrión en los extremos se reducen ahora a Moyano y a un reconvertido Masca. Por eso el club está acelerando la búsqueda de un nuevo hombre de banda que sirva para dar nuevos registros. En ese sentido, la búsqueda no es restringida: se sondean mercados extranjeros y también el nacional, con muchas opciones abiertas y, de momento, ninguna cerrada.

No obstante, los cálculos de la dirección deportiva pasan por tener cerrada la llegada de un nuevo atacante en los primeros compases del mercado de fichajes, que se abre en enero. El Oviedo cuenta con hacer al menos un par de incorporaciones: el extremo y un lateral. En ese sentido, cobran también especial importancia las salidas. Hay varias situaciones por solucionar, como por ejemplo la de Romario Ibarra, que no está participando mucho en este inicio de Liga y además ha tenido varias lesiones. Su futuro está en manos de Pachuca, artífice de su fichaje, por lo que será el máximo accionista quien decida si acaba o no el curso de azul. En el Oviedo están muy contentos con la actitud de Romario, por lo que también se escuchará su sensación antes de decidir qué hacer.

Paralelamente, sigue la búsqueda de un nuevo extremo y el Oviedo sondeó varias opciones en las últimas semanas. En la entidad gusta mucho Abde, del Alavés, pero de momento se trata de una opción difícil por su buena campaña. En el club azul también están atentos al futuro de Hélio Valea, un extremo de 21 años que juega en el Portimonense de la primera de Portugal. El Oviedo preguntó recientemente por su situación y a priori parece difícil que se desvincule en enero, pero es una opción abierta a largo plazo. Hay mucha más porque reforzarse por los extremos es una prioridad y además hay límite salarial disponible para acometer las operaciones pendientes.

Carrión: "Buscamos soluciones a las bajas"

El entrenador del Oviedo, Luis Carrión, analizó ayer en El Requexón la actualidad azul antes del último entrenamiento previo al partido de Copa ante el Castellón, de Primera Federación, hoy en Castalia. El técnico se mostró muy satisfecho por la imagen de su equipo en la victoria al Espanyol y siguió con su política de no poner excusas por las numerosas bajas del Oviedo, un total de 9, entre los que hay que contar a jugadores tan importantes como Costas o Luismi. "No recuerdo si tuve alguna vez tantas bajas por lesión, pero vamos buscando soluciones y estamos preparados para encontrar soluciones en Castellón", recalcó. "Intento que el grupo tenga confianza. Cuando digo que las bajas no me preocupan lo digo de verdad, porque tengo confianza en los jugadores. Ante el Espanyol se demostró, si tenemos personalidad y sabemos lo que hacemos podemos ganar a cualquiera. No queremos relajarnos, estamos haciendo las cosas bien y el otro día fue un ejemplo de que podemos ganar a cualquiera", incidió. "El Castellón es un equipo que juega muy bien y tiene los puntos que tiene de forma merecida. Nosotros vamos con la intención de hacer un buen partido y de ganar Su plantilla es amplia, con jugadores diferentes, será un partido divertido y la gente lo va a disfrutar", finalizó Carrión, que siendo técnico del Cartagena ya eliminó al Castellón en una ronda de Copa del Rey.