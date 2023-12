El regreso de Viti da un respiro a Carrión: por qué las opciones se multiplican

Entre la lluvia y el frío, una alegría después de la eliminación copera en Castellón: Viti, con capucha y chubasquero para evitar resfriados, tocando el balón, corriendo sin problemas por El Requexón y completando el entrenamiento junto con los suplentes en Copa del Rey.

La presencia del extremo de Laviana no es baladí teniendo en cuenta la brutal plaga de lesiones que vive el Oviedo, con siete caídos. Viti, indiscutible con Luis Carrión, parece dar un respiro a la enfermería. En su caso, no hubo lesión alguna, sino más bien unas molestias que le hicieron perderse los dos últimos duelos, ante el Espanyol y el de Castalia en Copa. El atacante ha acortado plazos y, por lo visto ayer, estará preparado para jugar el domingo en Santander ante el Racing (16.15 horas), un partido clave para el Oviedo que puede marcar el momento de forma del equipo azul, de subidón tras vencer al Espanyol. La caída en Copa se lee en la entidad como un mal menor, por lo que el reto es seguir con la última versión liguera, la que se vio frente al Espanyol. En esa mejoría del equipo, que venía de caer ante el Mirandés, Viti es hoy y ahora un actor fundamental. Junto con Moyano, que tiene garantizado su sitio en la izquierda, es el único extremo sano de la plantilla. Paulino y Romario están lesionados y no estarán en los próximos encuentros. Que Viti esté disponible es fundamental porque su presencia tiene un claro efecto dominó sobre el resto de la plantilla, ya que Carrión no tendrá que reubicar a ningún jugador fuera de posición.

Masca jugó por la derecha ante el Espanyol, yéndose al centro y dejando la banda libre en muchas ocasiones para las subidas de Lucas. Ahora no será necesario ese movimiento. Pero si Viti llega a tiempo, como se espera, y es titular, a Carrión se le abre un interrogante importante: ¿Qué hacer con Masca? El delantero, al que le ha costado mucho entrar de titular, anotó un gol ante el Espanyol y fue decisivo, pero a priori tiene complicado lograr un sitio arriba. Dilema para el entrenador: o darle carrete a un revulsivo en racha o volver al plan inicial. Masca no jugó en Copa del Rey tras un virus estomacal, pero ayer estaba ya plenamente recuperado e incluso fue de los más activos en el entrenamiento.

Viti, pues, se plantea como la única buena noticia en el panorama oviedista mirando a la enfermería. Ayer Carrión dirigió una sesión bajo mínimos, con los suplentes ante el Castellón, mientras los titulares se ejercitaban en el gimnasio. El técnico azul tiene dos sesiones más para elegir el once de cara a El Sardinero. El número de bajas asusta: Costas, Cazorla, Romario, Paulino, Millán, Tarín y Mario.