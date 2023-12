El bisturí del Oviedo: el balón parado y un fondo de armario que se reivindica

Está claro que Carrión quiere ganar. Y que quiere hacerlo metiendo muchos goles. Y para eso, una parte fundamental es entrenar el balón parado, algo que el técnico catalán parece que ha comprendido o que ha traído de casa. El gran testarazo de Dani Calvo que besó ayer la red en Santander tras un magnífico saque de esquina de Colombatto da buena fe de ello. Es tan solo un primer paso, pero algo es algo. Por ejemplo, el Oviedo lleva sin marcar una falta directa desde la flecha que le hizo Yoel Bárcenas al Dépor en 2019. Ya llovió. Parece que el conjunto de Carrión está cada vez más cerca de remediar esa situación, y si no, al tiempo. El Oviedo obtuvo ayer un empate en Santander que supo a poco. A muy poco. Un gol imparable para Román y un error de un sobresaliente Jimmy que provocó un penalti opacaron los grandes tantos del siempre efectivo Colombatto y el ya mencionado de Calvo. Un equipo que desde la llegada del entrenador catalán no decepciona a los fanáticos del fútbol a pesar de los resultados, que no son ni mucho menos malos. De hecho, si la Liga hubiese comenzado tras su llegada, el conjunto azul lideraría la clasificación. Un Oviedo seguro que supo controlar el partido con nueve bajas por lesión, un césped muy castigado tras el partido de Copa de la semana pasada y un estadio que abucheaba con ganas cada acción carbayona.

Leo Román, un cerrojo muy fiable Si bien es cierto que el Oviedo pudo marcharse ayer de los campos de Sport del Racing del Santander con varios tantos más a favor, también lo pudo hacer con ellos en contra. Y si eso no sucedió fue por la seguridad que el guardameta ibicenco, Leo Román, aporta a las filas del conjunto azul. El portero es un cerrojo. El Racing de Santander bombardeó en varias ocasiones la portería del conjunto carbayón y solo halló el éxito en una ocasión imposible para el guardameta y en el penalti que, por cierto, casi detiene. La defensa no estuvo mal a pesar de las bajas. Pero si los atacantes conseguían sortear a los centinelas, allí estaba él, aportando ese punto de seguridad que siempre es bueno tener bajo palos y que sin duda es vital para la buena racha del Oviedo. Lo de Colombatto... "Esperemos que sea poco". Con estas palabras zanjó Luis Carrión en la rueda de prensa posterior al partido su opinión sobre la lesión de Colombatto, que firmó un buen encuentro. No es ninguna novedad. El argentino destaca como uno de los mejores, si no el mejor futbolista de este curso, en el Oviedo. Sin embargo, unas molestias en el glúteo que lleva arrastrando desde hace días le obligaron a pedir el cambio en el minuto 70, algo que no suele ser habitual en el centrocampista. Los fieles seguidores del conjunto azul se llevaron las manos a la cabeza. Y tanta preocupación no es baladí. El jugador argentino se une a una larga lista de lesionados que el Oviedo tiene en su enfermería. Sin embargo, Luis Carrión no le dio demasiada importancia. Quizás haya visto que no es para tanto. Se espera que esta semana esté ausente de algún entrenamiento a la espera de una valoración más exhaustiva. El regreso de Viti Viti volvió al verde. Un césped, el de El Sardinero, bastante peliagudo debido a su estado. Pero allí estuvo. La contribución del extremo de Laviana cobró especial relevancia ante la grave epidemia de lesiones que afecta al Oviedo, con nueve jugadores fuera de acción. Viti, quien ha sido un elemento clave para Luis Carrión, volvió a recorrer la banda de El Sardinero durante algunos minutos tras regresar después de unas molestias que lo dejaron fuera de los dos últimos enfrentamientos, contra el Espanyol y el partido de Copa en Castalia. El fondo de armario se reivindica Es innegable que la enfermería del Oviedo está saturada. Muchos de sus pacientes son, para desgracia, fijos para Luis Carrión. Sin embargo, un fondo de armario en muy buena forma permite que el conjunto azul siga sumando regularmente. Un equipo bien armado, seguro, y del que sin duda el técnico del Oviedo puede estar bien tranquilo. Uno de los que no tuvo minutos hasta que fue necesario fue Jimmy. El mediocentro ovetense, que viene de firmar una temporada pasada un tanto irregular a las órdenes de Álvaro Cervera, ha encontrado un hueco en el centro del campo del conjunto azul. De hecho, ayer fue uno de los hombres más sólidos del partido, únicamente opacado por provocar el penalti que permitió al Racing empatar el partido. Oier Luengo, Bretones, Lucas Ahijado y Sebas Moyano cumplieron a la perfección lo que se esperaba de ellos.