Luis Carrión se mostró más que satisfecho por el triunfo de los suyos. Llegó otra victoria local en un duelo loco, con remontada incluida. El técnico puso el foco del protagonismo en sus futbolistas.

La lectura del choque. “Sabíamos que tipo de partido podía ser. Supone jugar un partido muy abierto. La primera parte fue abierta, pero no me gustó mucho, fue por culpa nuestra. Se llevaban los balones divididos. Pero en la segunda fuimos valientes, con todo arriba. Fuimos a empatarlo y luego a ganarlo”.

Lesión de Lucas. “Ha notado algo en el isquio, ya estaba cargado. Veremos mañana las pruebas,

El partido de Jimmy. Le agradezco que mis palabras la ha representado. Ha hecho un gran partido y me alegro mucho por él porque creo que se lo merece”.

La racha del equipo. “Todos los jugadores son válidos, todos tienen sus momentos, pero son capaces de jugar en un Oviedo con aspiraciones de pelear los puestos altos. Esto me da la razón porque les tengo confianza. A veces la pierden y hay que recordarles que son buenos. No nos quejamos de nada y seguimos mirando hacia adelante”.

El rol de Masca. “Por su mentalidad cuando no ha jugado no me sorprende. A veces le tendría que haber sacado antes, pero nunca ha decaído. Con esa mentalidad son capaces de hacer lo que hacen. Siempre ha ayudado en la presión y ha marcado”.

Otra remontada. “Eso dice que el equipo tiene mentalidad fuerte, no nos achicamos ante nadie. Tenemos personalidad, nos sobreponemos, se vio en Santander que acabamos buscando el gol. Lo importante al descanso es los jugadores no lo que yo les haya dicho. Se han dejado la vida. Crea una comunión con la grada increíble. Soy positivo con todo. Hay que seguir. En mi cabeza está intentar ganar en Villarreal”.

A 2 puntos del play-off. “Siempre hay que pensar que las cosas pueden ir muy bien. No hay que crearse falsas expectativas pero desde fuera este me parecía un gran equipo. Nos veo fuertes. Me podía esperar esta situación, sí. Si pensamos que somos muy buenos nos confundiremos”.

Mercado de fichajes. “No sé si influye la posición, pero si vas bien es más atractivo para los jugadores. Ahora mismo los mejores son los que están aquí. Si recuperamos a los lesionados serán los mejores fichajes, la plantilla es mejorable pero hay que darle valor a los que están”.

La afición. “Le doy las gracias, he sentido que disfrutamos de la victoria juntos. Todos hemos ganado el partido”