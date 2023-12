Jimmy y diez más: la defensa directa de Carrión sobre el canterno

Cuando a tan solo once minutos del final de Santander, con el Oviedo tocando con los dedos un triunfo que era oro, Jimmy se dio cuenta del exceso de frenada, su reacción fue llevarse las manos a la cabeza. Ni siquiera le salió protestar el penalti que acababan de señalarle. La acción, desafortunada por parte del canterano, no pudo llegar en un momento menos oportuno: porque igualaba el choque a poco del final y porque llegaba tras una actuación sobresaliente del centrocampista.

Por eso, a Carrión se le pregunta en la rueda de prensa si cree que esa acción desgraciada puede pesar en el ánimo del canterano. Y el técnico, siempre atento a los detalles, aprovecha el envite para soltar una defensa cerrada de su capitán: "No debería estar afectado por el penalti. A Jimmy le seguía antes pero desde que estoy aquí mi valoración es que es líder en el vestuario, un capitán, y que lleva marcado el escudo. Está haciendo un trabajo increíble, incluso cuando no juega. En Santander hizo un gran partido. Mañana -por hoy- jugará. Estoy encantado con él".

Las reflexiones del entrenador sirven, además, para arrojar luz sobre el equipo. No parece que se preparen muchos cambios, pero es seguro que en el medio no habrá ninguno. Confirmada la titularidad del canterano, será un Colombatto ya recuperado de sus molestias en el glúteo el que forme en el doble pivote. El entrenador aprovechó su paso por la sala de prensa para celebrar la noticia publicada por LA NUEVA ESPAÑA el pasado miércoles: Pachuca tiene un acuerdo con Colombatto para ampliar su vínculo contractual hasta 2027. "(La renovación) es una buena noticia para el club y para nosotros, ojalá esté aquí muchos años, me alegro porque se lo merece. Es importante que todos estén bien pero él está siendo un líder en el campo, tanto ofensiva como defensivamente", analizó el entrenador, que una vez más volvió a defender un discurso optimista y valiente: profesa una fe ciega en las posibilidades de los suyos.

"A mí me gusta ser agresivo en el mensaje porque creo que podemos hacerlo. Hay que ser humilde, somos los 11º. Nos veo capaces de mejorar, veo una gran comunión. La gente me dice que está contenta y que disfruta con el equipo. Por ejemplo, el otro día en Santander la gente quedó contenta. Ojalá venga mucha gente y se abonen en la segunda vuelta, luego ya veremos, pero ¿por qué pensar que las cosas irán mal? Podemos crecer de la mano de nuestra gente. Estoy deseando que llegue el partido ante el Elche. Hay que ser valientes".

"Al margen" del mercado. Además, al entrenador se le pregunta sobre la posibilidad de fichar a Dubasin, cerca de aterrizar cedido, y sobre el mercado de fichajes en general. Pero ahí echa balones fuera: "Estoy un poco al margen de todo eso, porque lo importante es Elche y Villarreal B. Tengo confianza en Roberto Suárez, Agustín Lleida y los dueños. Lo dejo de lado. Vamos hablando pero tengo confianza plena en su trabajo. Solo me centro en el Elche".