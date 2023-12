La defensa del Oviedo lleva varias temporadas siendo el mejor activo del conjunto azul. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la línea de ataque, que sufre bastante y pide refuerzo mercado tras mercado. Ayer fue todo lo contrario. Si hubo algo que permitió al Oviedo salir victorioso de su ultimo partido del año en casa fue un equipo bien armado arriba, con una combinación Masca-Moyano casi perfecta, un Bastón revoltoso y unos mediocentros que pusieron en serios apuros a San Román, guardamenta del conjunto ilicitano.

Pero si algo falló en el encuentro de ayer fue sin duda la mala organización de la zaga azul. Dani Calvo y Oier Luengo firmaron un choque impropio para ellos, especialmente en la primera parte. No se entendieron nada bien. De hecho, los dos goles que marcó el Elche fueron provocados por su error. Si bien es cierto que el primer tanto fue casi imposible de detener, el ataque franjiverde entró hasta el área pequeña sin ningún problema. En el segundo, más de lo mismo.

Carrión deberá dar con la tecla para reactivar a la defensa azul, coja debido a la baja de David Costas a la que todavía le queda un mes como mínimo, y poder comerse las uvas con una victoria sólida en Villarreal, algo que sin duda podría acercar más al Oviedo a lograr el objetivo y cumplir el sueño que los aficionados carbayones llevan esperando más de veinte años.

Carrión, un tipo con mucho orgullo, valor y garra

Una cosa es trabajar para el Oviedo y otra muy diferente, sentir al Real Oviedo. Y Luis Carrión tiene pinta de ser de esos tipos que usan las típicas zapatillas de andar por casa con el escudo carbayón. El técnico catalán no utilizó ayer ni un momento su cómodo asiento en el Carlos Tartiere. De hecho, podrían quitárselo y el míster no se daría ni cuenta. Un hombre que vive los partidos como un aficionado más, pero con la responsabilidad que conlleva manejar una escuadra tan complicada como el Oviedo y la de no defraudar a las 12.525 personas que llenaron ayer el estado a pesar del frío que hizo en la capital asturiana.

Un tipo que cuida a sus jugadores como si fueran sus hijos y con los que se iría a la guerra a ejercer de capitán general. De hecho, ayer estuvo al borde de la expulsión tras protestar en el penalti no señalado a Masca en la priemra parte.

Jimmy demuestra una vez más su valía: el canterano, uno de los mejores ayer

Cazorla, Camarasa, Luismi... A priori son nombres que, si no estuvieran reposando en una camilla de la enfermería del Oviedo, todo el mundo pensaría que deberían ser indiscutiblemente titulares nada más escucharlos. Sin embargo, no hizo falta irse muy lejos para encontrar un buen sustituto que sin duda, está haciendo honores para ponérselo complicado a los futbolistas más demandados por los entrenadores del conjunto azul. Jimmy Suárez firmó ayer su mejor encuentro en lo que va de año y uno de los mejores desde que salta al campo con la elástica azul del primer equipo.

Efectivo en defensa y con actitud en ataque, el asturiano ejerció ayer de puente entre los dos campos, llegando incluso a poner a prueba al arquero rival en más de una ocasión. Suárez, que ya salió la pasada jornada de titular en Santander, sin duda se destaca como uno de los hombres importantes para Carrión.

Lucas se marcha lesionado

Lucas Ahijado llamó ayer a las puertas de la enfermería del Real Oviedo, una sala que ahora mismo tiene un grave problema de aforo. El lateral carbayón se marchó ayer al minuto 22 de la primera parte del césped del Tartiere y tuvo que ser sustituido por Viti, algo que no le vino nada bien al conjunto azul, pues debilitó bastante el juego defensivo de los azules. El canterano, según Carrión en la rueda de prensa posterior al partido, tiene molestias en el isquio y habrá que ver si puede contar con él para cerrar bien el año en Villarreal.

"Ezequiel, 25-17: el equipo del hombre recto", dicen los que nunca pierden la fe

El Fondo Norte del Carlos Tartiere no pierde la fe. De hecho, se apoya en ella más de lo que muchos pueden pensar. Muestra de ello fue el colorido tifo que Symmachiarii mostró durante los prolegómenos del partido. "Ezequiel, 25-17: el equipo del hombre recto", se podía leer en letras amarillas sobre un enorme fondo negro con las caras de Vincent Vega y Jules Winnfield, los dos personajes protagonistas del archiconocido film de Quentin Tarantino, "Pulp Fiction". El grupo de animación lo forman personas que siempre están ahí, pase lo que pase, Y una de sus especialidades son este tipo de adornos de la grada, como el enorme telón que elaboraron en el pasado derbi frente al Sporting de Gijón y que fue enormemente comentado en redes sociales por gente de toda España, e, incluso, de más allá de nuestras fronteras.