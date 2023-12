El cambio azul: el ataque es ahora su mejor defensa

Si quedó algo en claro tras la heroica victoria en casa del Real Oviedo frente al Elche el pasado viernes fue la enorme mejoría del ataque azul. La defensa del Oviedo lleva varias temporadas siendo el mejor activo de la escuadra. Sin embargo, no suele ser habitual que la línea ofensiva destaque por encima del resto; sufre bastante y pide refuerzo mercado tras mercado.

Pero el último choque del equipo de la capital dejó ver todo lo contrario. Si hubo algo que permitió al Oviedo salir victorioso de su ultimo partido del año en casa fue un equipo bien armado arriba, con una sinergia entre Masca y Moyano casi perfecta (fueron los mejores del encuentro), un Bastón revoltoso y goleador y unos mediocentros que pusieron en serios apuros a San Román, guardameta del conjunto ilicitano. La defensa no firmó precisamente su mejor partido, con un Bretones flojo para su rendimiento habitual; la lesión de Lucas en la primera parte que tuvo que ser suplida por Viti en una posición que no es la suya, y una combinación Calvo-Luengo que suele ser fiable pero que en esta ocasión no resultó.

Moyano y Masca, ambos autores de dos de los goles locales y asistentes, firmaron uno de los mejores partidos del ataque carbayón desde que comenzó la temporada. Bastón apareció menos, pero fue decisivo para empatar el partido con el segundo tanto. Un Oviedo que de seguir con esta dinámica y arreglar los problemas de la zaga, engrosados en parte por las lesiones, tiene a tiro de piedra marcharse a comer las uvas dentro de puestos de playoff.