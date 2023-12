Si algo asusta al Oviedo a día de hoy son las lesiones. Tras la retirada de Lucas el pasado viernes en mitad de la primera parte, la preocupación de los aficionados por el estado de sus jugadores fue mayúscula. Dos de los jugadores que también abandonaron el estadio sintiendo molestias fueron Jimmy y Seoane. Ambos mediocentros son los únicos jugadores que quedan activos en sus respectivas posiciones, a excepción de los futbolistas del filial, que tendrían que saltar al campo en Villarreal en el caso de que ambos jugadores no puedan viajar. No obstante, la entidad azul ha asegurado que no es un problema grave más allá de las fatigas propias de un encuentro tan disputado.