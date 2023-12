Lucas Ahijado engrosa la lista de los caídos: ya son 9 las bajas del Oviedo

Lucas Ahijado es el nuevo caído del conjunto azul. El canterano ovetense tuvo que retirarse del partido frente al Elche en el minuto 22 por unas molestias en el isquio que previsiblemente, a falta de confirmación oficial, le dejarán sin viajar a Villarreal para disputar el próximo encuentro en el estadio de La Cerámica en el último choque del año.

El Oviedo vuelve a enfrentarse a un problema que parece no tener fin. Las lesiones son otra vez un hándicap para el equipo azul, que prácticamente desde hace un par de campañas no paran de mermar los futbolistas disponibles para los tres entrenadores que han pasado por la entidad carbayona desde el inicio de esta pandemia: Bolo, Cervera y Carrión. Desde el verano de 2022 han pasado por el equipo carbayón con sus respectivos preparadores físicos, dos servicios médicos y los problemas no cesan. Las lesiones se han acentuado especialmente para Luis Carrión, técnico azul, en las últimas semanas.

El dato es cuanto menos preocupante: desde la reciente baja de Lucas Ahijado son ya 9 los futbolistas carbayones que se encuentran descansando en las camillas de la enfermería. Camarasa, Costas, Paulino, Cazorla, Luismi, Tarín, Mario Hernández y Álex Millán. Una larga lista de bajas que lastran las aspirciones del Oviedo y le ponen el trabajo muy complicado a los técnicos de la escuadra azul. La parte positiva: un fondo de armario bien preparado que está supliendo a la perfección a los jugadores titulares del equipo y que incluso podrían llegar a poner en un brete al técnico catalán cuando los lesionados vuelvan a estar disponibles para él.

Otro punto dulce para el equipo azul es que también se ha recuperado algún jugador. Viti, pudo disputar el pasado viernes casi la totalidad del partido al tener que entrar a sustituir a Lucas y firmó un encuentro bastante decente teniendo en cuenta que no tuvo tiempo apenas para calentar después de la lesión y que fue a suplir una posición que no es la suya.