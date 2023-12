Paco Fernández, el líder del mejor juvenil del Oviedo en años: “Hay varios chavales con potencial para el primer equipo”

Paco Fernández (Oviedo, 1967) regresó hace un par de temporadas para trabajar en el fútbol base. Lo hizo para dirigir el primer juvenil. Tras tocar el fútbol profesional con el Racing, al exjugador del Oviedo europeo no le importó volver a trabajar con la cantera. Hoy en día, los resultados hablan por él: tras ganar esta mañana al Sporting (1-3) el Oviedo de División de Honor es colíder, junto al Celta, y está clasificado para la disputa de la Copa del Rey. «Si me lo dicen en verano, probablemente no me esperaba esta posición», reconoce Paco en una charla con LA NUEVA ESPAÑA, «porque veníamos de unos años que hay un dominio claro de Depor y Celta, y es complicado meterte arriba».

Cuando se le pregunta al que fuera futbolista azul en los 90 sobre la clave del éxito, siempre acude a la misma idea: «El equipo compite muy bien. Según avanzaba la competición veíamos que los chavales competían en cualquier situación». Y sigue con su análisis: «Me gusta, sobre todo, que los jugadores son muy disciplinados. Yo salgo muy contento de cada entrenamiento, ese es el mejor ejemplo». Paco, como cualquier entrenador en el mundo formativo, tiene ante sí una doble tarea: hacer crecer al futbolista mientras busca los mejores resultados. Él tiene claras las prioridades: «Lo importante es el primer equipo, sí o sí. Formar jugadores que acaben llegando. Y en ese sentido el año pasado ya crecimos mucho porque subieron muchos jugadores al filial. Todos preferimos ganar, pero hay que tener claro qué buscas». Y completa: «es mejor para un club que suban futbolistas a quedar primero. Aunque nosotros queremos ser primeros. Una cosa no está reñida con la otra». Y la pregunta es clara: ¿Ve Paco material para llegar a Primera? «Yo sí lo veo, pero no sé si es por cariño que les tengo o porque realmente lo van a dar. Es muy difícil saberlo. Hay jugadores que los ves venir. Me acuerdo en mi época de Luis Manuel, por ejemplo. intuías que llegaría, pero es complicado. De los que tengo ahora y los del año pasado pueden llegar varios».