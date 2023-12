En el Oviedo, Santiago Colombatto se ha convertido en la figura más destacada del momento. Admirado por su liderazgo en el campo y aclamado como ídolo por la afición, recientemente fue galardonado como el mejor jugador azul del mes de noviembre. A pesar de haber extendido su contrato con Pachuca hasta 2027, su desempeño no ha pasado desapercibido para equipos de categoría superior, despertando así el interés de varios. Aunque siempre ha expresado su anhelo de enfrentar nuevos desafíos en la Primera División, actualmente disfruta de su tiempo en Oviedo y se muestra satisfecho con su situación.

Y la afición ha respondido. La mujer del futbolista, Clarisa Abreu, está muy activa en las redes sociales. Cada vez que hay algún movimiento azul, allí está ella para comentarlo. Tras todos los mensajes oviedistas de cariño, en los que la gente se ofreció para hacer s uestancia en la capital más agradable, Abreu aseguró que están en busca de un buen jardinero, a lo que muchos se ofrecieron encantados. "A ver, ¿cuántos somos? Mañana empezamos a trabajar en el jardín de Colombatto. Vamos con relevos, tenemos el jardín con operarios a pleno rendimiento 24h. ¡¡Vayan apuntándose!!", escribe un seguidor azul.

Disculpen pero donde están los que dijeron q iban a venir a cortar el pasto? No veo a nadie eh!! Tuve q llamar a este hombre xq ya vi q por aca nadie aparecía 😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/yC6AQ6BMoC — Clarisa Abreu (@clariabreuOK) 18 de diciembre de 2023

Tras unos días de espera, parece que ninguno llegó a realizar dicha labor, y Clarisa Abreu tuvo que recordarlo: "Disculpen pero ¿dónde están los que dijeron que iban a venir a cortar el pasto? No veo a nadie eh!! Tuve que llamar a este hombre porque ya vi que por acá nadie aparecía", bromeó en Twitter. Tras esto, los aficionados no solo se ofrecieron para ir, si no que dijeron de hacer una colecta para comprarles una casa y que se queden para siempre. "Y ahora nos ofrecen casa… Uds no tienen vergüenza", escribió Abreu entre risas.