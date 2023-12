Las lesiones del Oviedo, a examen: este es el estado actual de la enfermería del conjunto azul

La plaga de lesiones que sufre el Oviedo bien podría compararse con la pandemia del covid. Parece que se contagia por el aire. De hecho, si existiera algún invento parecido a las ya míticas mascarillas FFP2 pero para los problemas musculares, seguro que los futbolistas azules lo usarían. La enfermería de la entidad carbayona tiene un overbooking que mete miedo, a pesar del reconocido trabajo del equipo médico del club, uno de los mejores activos de la entidad, y que trabaja continuamente por aliviar esta racha de infortunios. Desde el inicio de la campaña, nunca ha habido menos de dos jugadores reposando en sus camillas. La plaga ha rozado picos de diez jugadores fuera de combate. Actualmente son nueve los futbolistas que no se encuentran disponibles para Luis Carrión: Cazorla, Camarasa, Costas, Millán, Mario Hernández, Luismi, Lucas, Tarín y Paulino.

Rodri Tarín y Álex Millán no han disputado ni un solo partido de Liga debido a la rotura de ligamentos cruzados de la que ya se están recuperando. A Mario Hernández todavía le queda para rato por culpa del mismo tipo de lesión. Luismi se perdió un partido por un golpe en la cadera, y Lucas Ahijado estuvo once encuentros fuera de circulación por un esguince severo en el tobillo derecho con edema óseo moderado, provocado por un pisotón de Nacho, lateral del Tenerife. Alemão no pudo saltar al césped durante ocho choques por culpa de su maltrecha rodilla, y Camarasa estuvo de baja durante seis partidos por una cuestión de salud mental. El resto, son todo problemas musculares.

A Cazorla no se le espera hasta 2024. El doble campeón de Europa viene arrastrando desde mediados de noviembre varios problemas en el sóleo que lo han mantenido alejado de los terrenos de juego. David Costas y Luismi, en medio del esfuerzo titánico de los azules ante el Espanyol, son otros futbolistas que sufren rotura de fibras, siendo especialmente la de David Costas algo más grave. Ninguno de los dos viajará a Villarreal para disputar el último encuentro del año.

El caso de Camarasa es algo más complicado. El valenciano padece una fascitis plantar, un tipo de lesión de la que es muy difícil estimar un tiempo de recuperación. Más optimista puede ser la afición del Oviedo con Paulino de la Fuente. Se prevé que el extremo regrese a la vuelta de vacaciones ya recuperado de sus problemas musculares. El último en caer fue Lucas. El lateral sufrió una sobrecarga en los isquios en los primeros minutos del encuentro ante el Elche, por lo que tampoco llegará a Villarreal.