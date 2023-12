El vestuario del Oviedo se lo cree: "El objetivo aquí es tan grande..."

Hay un cambio futbolístico evidente entre las propuestas de Cervera y Carrión, dos técnicos de estilos antagónicos. Pero hay también una evolución en la mentalidad de los futbolistas que llama casi tanto la atención. Del Oviedo temeroso que temblaba sobre el campo se ha dado paso a un equipo valiente, con personalidad, que puede tener un mal día, todos los tienen, pero que no se aparta de su rumbo. Un equipo firme. El entrenador es el primero que cree y los jugadores van en el mismo barco. Con los resultados como aval, con el play-off a dos puntos, el Oviedo quiere seguir escalando y con ese ánimo encara la última cita del año, la que le enfrenta al Villarreal B a domicilio.

Nadie como Santiago Colombatto representa el sentir de este Oviedo. A un paso de la mitad de campeonato, nadie duda de que el argentino es el jugador más destacado de la temporada. Ni rivales ni compañeros. Con un rendimiento individual tan destacado, surgen los temores lógicos en un club de Segunda División. ¿Y si viene un Primera a por él? El medio despeja balones para tranquilizar a la gente. "Para mí, es un objetivo jugar en Primera, siempre lo he dicho, pero ahora estoy aquí, cómodo, muy bien. El que manda sobre mi pase es el presidente. Él decide, pero yo solo pienso en el Oviedo, el objetivo que hay aquí es tan grande… Más adelante se verá qué pasa, hay que vivir el presente".

Santi Colombatto es un líder, en juego y actitud. Es de los que contagia. Pero esa mentalidad que empuja a hablar de objetivos ambiciosos nace de Carrión, el ideólogo de este Oviedo. Y el entrenador es el primero en lanzar ese mensaje "agresivo" que siempre quiere más.

Se vio la semana pasada, cuando se le preguntó al entrenador que si al asumir el mando se esperaba estar a estas alturas cerca del play-off. "¿Por qué no?", respondió con naturalidad. Y aunque nadie habla públicamente de los seis primeros, el tema si está en la cabeza de cada futbolista e inunda las conversaciones "off the record".

Este Oviedo juega mucho mejor al fútbol que a comienzo de temporada, pero también es mucho más ambicioso. "Hemos hecho buenos partidos ante rivales complicados. Eibar, Elche, Espanyol, incluso Valladolid, aunque perdiéramos… Son equipos que van a estar en la pelea, poder ganar a un candidato te enseña que hay que creer y te da confianza. Como decimos en Argentina: hay que jugar con garra y luchando cada pelota".

En la labor por seguir creciendo, influye el empuje de un Tartiere que retumba. Colombatto lo nota: "Me siento muy cómodo porque este estadio y esta gente te hace sentir que estás jugando en Primera. Por lo que significa el estadio por cómo aprieta... Es parte de nuestra responsabilidad que nuestra gente esté involucrada, identificada, eso es lo que buscamos. Puedes tener partidos malos, pero que la gente vea que el equipo va para adelante".

El Villarreal B será el siguiente en probar a este Oviedo enérgico y decidido: en juego y en mentalidad.