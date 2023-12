Así fue la firma de autógrafos de Colombatto y Bastón: "Dormiré junto a este autógrafo"

Qué fácil es hacer sonreír a un niño. Basta con sacar un rato para acercarse a un centro comercial, sentarse en una silla y posar y firmar todo lo que te pidan. Eso es lo que hicieron ayer Colombatto y Bastón durante varias horas en el Los Prados. Una iniciativa publicitaria del Real Oviedo que fue todo un éxito, con más de una hora y media de cola de centenares de hinchas entre los que abundaban los niños que, a pesar de tener clase mañana, no quisieron perderse un momento como este.

Manos en la boca de los nervios, saltos y desesperación por estar junto a sus ídolos. "Quiero ver a Borja Bastón porque es mi jugador favorito", aseguró Izan Moreno, de ocho años "y medio". Acompañado por su padre, Borja, y por su hermana pequeña, Luján, de tres años, disfrutó hasta de la hora de cola que ya llevaban hecha. La pequeña no lo tenía tan claro, aunque se dejó aconsejar por su hermano en un cuchicheo. "El mío también es Bastón", dijo algo más tímida. Una familia "muy seguidora" del conjunto azul y cuyo padre tiene muy buena opinión de este tipo de iniciativas. "Está genial que hagan estas cosas para los niños", agradeció.

Jaime Prieto salía corriendo ya con su autógrafo en la mano. "No me pienso quitar esta camiseta, dormiré con esta firma", clamó. Alba López y los hermanos Martín y Lucas Prieto, de once, ocho y cinco años, respectivamente, decidieron gastar su tiempo en la cola con un balón. Tienen muy claro que este año el Oviedo "sube a Primera". Ellos, seguidores incondicionales de Cazorla, echaron de menos al "Mago" en el evento, pero como su "segundo favorito" es Colombatto, no hubo problema.

Lo mismo pensaban Nora y Lara Márquez, dos niñas de once y diez años que, acompañadas por su abuelo, Gaspar Fernández, salían ya de la fila con sus camisetas firmadas por los dos goleadores azules: "Vemos los partidos y creemos que vamos a ganar mucho este año", celebraron. Era algo recurrente en cada aficionado. "Este es el año", aseguraron Dani y José Cabezas, padre e hijo que se han contagiado de la euforia carbayona y que creen que la escuadra ovetense conseguirá el objetivo: "Parece que este año lo lograremos. Además, este entrenador tiene un estilo para ello".