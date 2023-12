Luis Carrión

Un punto de oro para el Oviedo en un choque en el que los azules no mostraron su mejor cara. Pero el empate le sabe a gloria gracias a ese derechazo de Álex Cardero cuando el partido agonizaba. Los azules acaban la primera vuelta con 30 puntos, cerca de la zona noble. Pero Carrión

La lectura del empate. “En parte no hemos estado acertados por el buen hacer del rival, no creo en el cansancio. Hemos estado espesos, no nos hemos sentido cómodos desde el principio. Han replegado bastante luego cuando elaboramos, nos ha costado circular por fuera como solemos hacer siempre”.

La ayuda del banquillo. “La aportación de la gente que entró es muy positiva, han ayudado, han buscado situaciones de gol, han dado empuje y el gol es de Álex (Cardero), que me alegro mucho por él”.

El futuro de Álex Cardero en el Oviedo. “Vamos a ver. Ha estado bien y ha marcado. Hay que valorar qué es lo mejor para él, es un proyecto de futuro para el club y hay que cuidarlo y ver qué le viene mejor. Ha seguido trabajando siempre, es un premio para él este gol”.

Bajas contra el Amorebieta la próxima jornada. “Ahora toca descansar y ya pensaremos en eso. Luismi y Lucas podremos recuperarlo, tenemos la gente del filial para ayudarnos. Once saldrán a jugar, no tendremos problema en hacer que el equipo que sea competitivo”.

¿Pesó la oportunidad de escalar puestos? "Quiero pensar que no pesó. Soy sincero. He visto que nos han podido algunas cosas, hay que analizar cómo se dan las cosas. Fue un partido malo pero pudimos empatarlo. Los equipos que consiguen empatar en días así suelen hacer buenas cosas. Tenemos que tener la cabeza en ser mejor que el rival siempre. Nuestros objetivos son ambiciosos, hemos tenido demasiado elogios esta semana, pensábamos que solo con tener el balón valía y nos hemos enfrentado a un buen rival que nos ha ganado en muchas cosas. Debemos ser más competitivos en estos partidos. Y no puedes agachar la cabeza, aunque te dominen, hay problemas más importantes. Nos ha podido el buen hacer del rival y la situación, y eso no puede ser».

El club en el mercado de invierno. “Sé que el club trabaja bien en ese sentido, intentando mejorar la plantilla, si hay una oportunidad la aprovecharemos. Todo es mejorable pero hemos tenido un buen nivel de casi todos. Estoy contento. Estaré pendiente hablando con todos, con Suárez, Lleida, Peláez y Jesús Martínez”.