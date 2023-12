En una reveladora entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, Luis Carrión, actual entrenador del Real Oviedo, abrió las puertas de su pasado, compartiendo las experiencias que forjaron su camino desde las canchas hasta el banquillo. Con una carrera marcada por la competitividad y la superación, Carrión no dudó en analizar críticamente su trayectoria como futbolista y cómo estas vivencias han influido en su desempeño como entrenador.

"Sufrí mucho como futbolista. Viéndolo con perspectiva hubo situaciones en las que no me tomaba bien las cosas. Además, tuve dos lesiones graves, con 18 o 19 años, cuando empezaba a ir con el primer equipo del Barça: me rompí el cruzado en distintas rodillas. Aunque no me quejo de mi carrera, estuvo más o menos bien", reflexionó Carrión sobre su paso por los terrenos de juego. Con una mezcla de humor y autocrítica, el entrenador del Real Oviedo reconoció que, de haber sido entrenador en su etapa como jugador, se hubiera dado "mucho trabajo". La competitividad y la frustración por no jugar en determinados momentos le llevaron a experimentar enfados que, según él mismo admite, eran una equivocación que perjudicaba más al propio jugador. "Le hubiera dado mucho trabajo al Carrión entrenador. Era competitivo y en algunos momentos me pasaba de enfadarme cuando no jugaba. Era una equivocación porque al final perjudica más al propio jugador", confesó.

Desde temprana edad, Carrión demostró su interés por el juego y su deseo de comprenderlo más allá de la cancha. Fue con Joan Vila, entrenador de juveniles del Barça, que el hoy técnico del Real Oviedo comenzó a adentrarse en los entresijos tácticos y conceptuales del fútbol. "Durante mi carrera me fijaba mucho en lo que pedía el entrenador, fue llenándome. No soy de esos que dice que echa de menos jugar", expresó. La transición de jugador a entrenador no fue un salto abrupto para Carrión. Sus experiencias como futbolista, especialmente las difíciles etapas marcadas por lesiones, le llevaron a centrar su mente en el mundo de la dirección técnica. "Quizás porque sufrí mucho como futbolista con las lesiones, y mi cabeza estaba ya en entrenar. Me llena muchísimo el banquillo", compartió.

La etapa de Carrión en La Masía, la cantera del FC Barcelona, también dejó una huella indeleble en su carrera. Más allá de la formación futbolística, destacó la importancia de comprender las razones detrás de cada acción en el terreno de juego. "Mi paso por La Masía fue muy importante. Allí entendí el porqué de muchas cosas. No solo te entrenan, te enseñan a comprender las cosas. Me marcó", concluyó Luis Carrión, revelando la influencia significativa que esta experiencia ha tenido en su enfoque como entrenador.

Esto es solo una pequeña parte de la entrevista que Luis Carrión ha ofrecido en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA, y que saldrá completa mañana en el periódico y en la edición digital del diario.