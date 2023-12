"Hay que perder el miedo a hablar de play-off, debemos ser ambiciosos"

Hábil en la charla, valiente con cada respuesta y con un discurso ágil, Luis Carrión (Barcelona, 1979) se expresa con la misma naturalidad que sus equipos. No es de esos entrenadores que se esconden tras tópicos, solo en asuntos referidos al mercado de fichajes o a su futuro se le nota una coraza. El técnico catalán concede su primera entrevista desde que llegó a Oviedo, lo hace a LA NUEVA ESPAÑA, en la que repasa sus primeros meses en Asturias y abre la puerta a la ilusión.

–La primera, una curiosidad: ¿por qué en los partidos siempre viste de negro?

–¡En el primero fui de azul! Pero perdimos y ya cambié. Es porque me gusta el negro, no hay nada de manía o superstición. En la calle también suelo ir de negro.

–Curiosidad solucionada. Vamos al balón. ¿Cómo ha visto al equipo hasta el descanso?

–Bien. Desde el primer día se notó en el campo lo que yo quería. Me sorprendió porque los jugadores se tomaron muy bien el cambio. Siempre empiezas con algunas dudas y contra el Valladolid, el primer día, ya salió bien. Me dejó tranquilo aunque perdiéramos. También tengo que decir que aproveché todo el trabajo defensivo que venía haciendo Álvaro (Cervera).

–Contra el Valladolid, el equipo pierde con un error en la salida de Seoane. E insiste en que hay que permitir los fallos.

–Hoy en día lo que más puede perjudicar a un entrenador, y a cualquier persona, es decir una cosa y hacer otra. Si estoy diciendo que hay que atraer al rival para poder encontrar espacios y al primer fallo hago lo contrario no sería coherente.

–Lo que más le gusta del Oviedo actual es…

–La mentalidad. Sin duda. Se está viendo que en momento de dificultad, con jugadores de baja, seguimos hacia adelante. Que cuando un partido se complica seguimos atacando.

–¿Y el foco de mejora?

–Depende del partido. Ha habido días que he pensado "hemos sido poco verticales, la tuvimos por tener", y luego al siguiente sí hemos sido más directos. Depende el día. Ante el Racing estuvimos desordenados en la presión, pero luego contra el Elche lo hicimos bien. Hay muchas cosas mejorables pero nada en concreto.

–¿A Carrión le gusta más la versión más vertical del Oviedo?

–Sí, claro. Es que tener el balón por tenerlo... Hay que atraer al rival, encontrar espacios y ahí ya ser vertical.

–Hablemos de su carrera, primero como futbolista. ¿Qué le faltó para llegar a Primera?

–Probablemente mentalidad. Viéndolo ahora con perspectiva hubo situaciones en las que no me tomaba bien las cosas. Además, tuve dos lesiones graves, con 18 o 19 años, cuando empezaba a ir con el primer equipo del Barça: me rompí el cruzado en distintas rodillas. Aunque no me quejo de mi carrera, estuvo más o menos bien.

–¿El Carrión futbolista jugaría con el Carrión entrenador?

–Buff... puede ser… pero le hubiera dado mucho trabajo al Carrión entrenador (risas). Era competitivo y en algunos momentos me pasaba de enfadarme cuando no jugaba. Era una equivocación porque al final perjudica más al propio jugador.

–¿Cuándo decide que va a ser entrenador?

–Ya desde muy joven, desde juveniles, me empecé a interesar. Fue con Joan Vila, un entrenador que te explicaba el porqué de las cosas. Explicaba el "juego Barça", el fútbol de posición, perfiles en el campo, los espacios… En ese momento empecé a entenderlo. Durante mi carrera me fijaba mucho en lo que pedía el entrenador, fue llenándome. No soy de esos que dice que echa de menos jugar.

–¿Le gusta más entrenar?

–Sí. Quizás porque sufrí mucho como futbolista con las lesiones, y mi cabeza estaba ya en entrenar. Me llena muchísimo el banquillo.

–Lillo decía que cambiaría su carrera como técnico por 15 minutos como futbolista.

–Yo no encuentro una alegría igual como trabajar algo y que el domingo salga. Es la mayor felicidad del mundo.

–¿Ni marcar un gol en el 90?

–¡Es que tampoco marqué muchos! (risas). Pero me llena más lo que logras como entrenador. Está el trato con las personas, ver cómo evoluciona el futbolista... Muchas cosas que te gratifican.

–¿Cuánto hay de La Masía en el Carrión entrenador?

–Una importante. Allí entendí el porqué de muchas cosas. No solo te entrenan, te enseñan a comprender las cosas. Me marcó.

–¿Cómo era el equipo femenino que se encontró usted en el Espanyol?

–Muy diferente al de ahora. Me alegro de que ahora se haya profesionalizado porque muchas de las jugadoras que yo tuve han peleado para que se dieran estas mejoras. Lo que más me sorprendió es que eran muy profesionales y eso que entrenábamos a las nueve de la noche y ellas venían de trabajar o de estudiar, no se vivía de aquello.

–¿Siempre ha tenido el mismo estilo entrenando o ha ido cambiando?

–Depende del grupo. En el Numancia teníamos poca pierna por dentro, pero había un delantero grande y metíamos muchos centros. En el Cartagena, en el primer año, era un equipo con mucha calidad y poca pierna. Teníamos que dominar para no partir al equipo. El segundo año, en cambio, teníamos más pierna y los partidos eran diferentes. Tratas de adaptarte.

–¿Tuvo alguna referencia en los banquillos?

–Desde que empecé a entrenar he seguido a Marcelino, a Simeone, a Rubi, a Emery... Gente que tiene conceptos defensivos mejores que los míos para aprender.

–¿Qué le gusta ver del fútbol actual?

–Los equipos que atacan, el Girona, por ejemplo. Los conjuntos atrevidos, los que dan ritmo. Veo toda la Segunda que puedo y Primera lo que me cae. De fuera casi nada; solo falta que un miércoles de Champions le diga a la familia "mira, vamos a ver al Leipzig…".

–Dígame algún equipo que le llame la atención.

–El Racing de Ferrol. Me gusta muchísimo lo que hace. Desde el primer día intuyes una idea y cuenta con los jugadores para esa idea. Lo disfruto, y es algo diferente a lo que hacemos nosotros, pero me gusta su idea de juego.

–¿Hoy en día el entrenador debe tener dotes de psicólogo?

–No somos psicólogos, no estamos cualificados, pero las relaciones personales con los jugadores son importantes. No digo que tengan que ser buenas con todos, igual a uno te viene mejor tenerlo cabreado. Pero si lo tienes motivado, es abismal la diferencia. A uno le tienes que dar un abrazo y a otro un palo, no debes tratar a todos igual.

–De usted vemos el mensaje optimista, pero también tiene su genio…

–Si le preguntas a algún jugador seguro que te dice "el míster se cabrea, se cabrea...". Ves a alguien tranquilo como yo y puede no parecerlo, pero tiene que haber momentos para todo.

–En el descanso ante el Elche dicen que apretó bien…

–Tengo que decirte que no me gusta que salgan esas cosas de vestuario. (Se refiere al artículo en LA NUEVA ESPAÑA tras el choque ante el Elche que describe su enfado al descanso. "¡Yo no he venido aquí a ser octavo! ¡He venido a subir!", le gritó a sus futbolistas). Lo que salió no es nada negativo, no perjudica, pero es un mensaje que se da dentro de la caseta. Tengo que exigirles a los jugadores, es mi deber. Y ellos a mí, ojo. Estaba cabreado en el descanso contra el Elche, sí, pero los jugadores también.

–C

uando le llama el Oviedo, ¿lo ve claro?

–Clarísimo. De hecho, las negociaciones económicas duraron un minuto. Veía el equipo desde fuera y tenía la sensación de que podía funcionar. Ni miré la clasificación.

–¿Habla con Jesús Martínez?

–

Sí, sí. Es exigente pero me gusta porque cuando ganamos es el primero en poner un pero, en añadir algún matiz. Y cuando perdemos es al revés, cariñoso y comprensivo. Hablo mucho con él. Ya había tenido presidentes futboleros, como en Cartagena, pero Jesús ve muy bien el fútbol. Me siento muy identificado con la forma de pensar del grupo Pachuca.

–¿Ha habido algún futbolista que le haya sorprendido en Oviedo?

–Muchos. Colombatto es el que menos conocía. Pero, mira, no me esperaba el nivel de Pomares. Y eso que no está jugando. Podía preverlo pero no me esperaba el nivel de los porteros. Luengo, otro que me sorprendió. Los centrales desde fuera los veía buenos, pero llevaban tiempo defendiendo atrás y quería verlos con mi estilo. Y ahora les tengo que frenar con balón.

–Santi Cazorla.

–Tenemos amigos en común, Pepe Reina y Xavi. Cuando firmé con el Oviedo, Xavi me escribió hablando maravillas de Santi. Reina, también. En lo futbolístico lo conocía, pero en lo humano... No sabemos la suerte que tenemos con él. Es un diez. El primero en llevar la portería con los chavales, entrena a full, rinde cuando está...

–Y su aportación futbolística.

–Es de los mejores. No está a su cien por cien físico, claro, pero vive de otra cosa. Estando a un 30 o 40% es capaz de moverte al equipo. Me gusta en el pivote porque piensa rápido y encuentra ventajas con cambios de orientación.

–Colombatto.

–Tiene alma. Vive por y para esto. Es un líder en el vestuario y en el campo. Va a conseguir lo que él quiera porque encima tiene nivel futbolístico. Es una suerte para el Oviedo poder tenerlo.

–La temporada pasada le pidieron en un medio su once ideal de Segunda y puso a un oviedista. ¿Se acuerda de quien?

–Sí, Borja Sánchez.

–¿Qué le parece?

–Buenísimo. Siempre que he jugado contra él he pensado cómo hacemos para aislarle y que no reciba. Porque como te haga el uno contra uno... Siempre hemos orientado la presión al lado contrario para que no reciba.

–¿Qué objetivo se pone?

–Lo que me marco es ser lo más feliz y ver al equipo que, por ejemplo, le ganó al Elche me hace feliz. Un equipo que va a por la victoria y que la gente salga del campo con una sonrisa, que se identifique. En cuanto a la clasificación, estar lo más arriba posible.

–¿Se dice a usted mismo: hay que meter a este equipo en play-off? ¿O es una palabra tabú?

–No, qué va. Hay que perder el miedo a hablar del play-off. Ya sé lo que pasa cuando pierdes un partido, "estos se pensaban...". Pero hay que creer que vamos a ganar todos los partidos. Luego puedes perder, como en Miranda, pero nuestra mentalidad debe ser ir a los campos a ganar. Hay que ser ambiciosos.

–¿Mira clasificaciones desde que usted es el entrenador?

–

No, porque la realidad es la que dice la tabla. Un día, hablando con Agustín (Lleida), le dije "qué pena que no tengamos 5 o 6 puntos más…". Y él me contestó, con toda la razón, "es que con 5 o 6 puntos igual no estarías tú..." (risas). La realidad la marca la tabla.

–¿Qué fichajes le pide a los Reyes?

–

Lo que les pido es que se recuperen los tres de larga duración. Y que valoremos lo que tenemos aquí. Toda plantilla puede tener retoques, pero me gusta valorar lo que tenemos aquí.

–

¿Dónde se ve a partir del 30 de junio?

–

Seguramente de vacaciones (risas). Si sigo aquí es que nos ha ido muy bien. Yo estoy encantado aquí.

–¿Cómo es el Luis Carrión fuera del fútbol?

–

Igual que en el banquillo: me gusta disfrutar. Estar con la familia, desconectar cuando se puede, hacer deporte. Me he apuntado con mi mujer a crossfit, allí en Colloto, Ovetus. Voy un día y me quiero morir tres... Es duro, duro.

–

¿Cómo lleva la familia la inestable vida de un entrenador?

–

Mis hijos están encantados en Oviedo. La niña ya es súper oviedista, le encanta el fútbol. No pienso en que puede salir mal, pero es verdad que cuando te toca cambiar es un lío gordo de cambio de cole, de médicos, de casa, de amigos... Mis hijos son aún pequeños y quieren venir conmigo, cuando tengan 15 años seguro que no quieren ni verme (risas).

–

Para acabar vamos a hacer un juego. Yo le digo una frase, sin decir su autor, y usted me dice si está de acuerdo o no.

–

Perfecto.

–

La primera: "En defensa, orden; en ataque, desorden".

–

Sí, estoy de acuerdo. Me parece acertado.

–

La frase es de Sergio Egea. La segunda: "El fútbol es el único deporte que venera la posesión".

–Lo dice como algo negativo, ¿no? Estoy de acuerdo. No solo vale con tener la posesión, hay que tenerla para algo.

–¿Sabe quién la dijo?

–

¿Puede ser de Álvaro (Cervera)?

–

Pues sí. Otra: "Hoy en día los entrenadores estamos por debajo del director deportivo y tienes dos opciones: o tragar o irte".

–No estoy de acuerdo en esta. No me he sentido así, por lo menos en lo que me ha tocado. El director deportivo es tu jefe pero hay que trabajar en comunión. Respeto la frase, pero no la comparto.

–

¿Adivina quién la dijo?

–

¿Anquela?

–¡

Otro acierto! La última: "El fútbol de antes era más natural. Ahora se valora la imagen, la pose, lo superficial… Importa menos la persona".

–

Buff... En los medios y las redes sociales, sí. Pero en el día a día, no veo tanto cambio. Puede ser que sea cierto, pero pasa con la vida en general, no solo en el fútbol. Ahora vas a un concierto y todo el mundo está grabando con el móvil. Falta disfrutar más de las cosas y dejar el móvil a un lado.

–

¿De quién cree que es la frase?

–Diría que de Ziganda.

–

¡Triplete!