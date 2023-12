El Oviedo estudia traer de vuelta a Borja y peina el mercado en busca de un central

Buenas noticias para los amantes de los de casa. El Real Oviedo anda tras de la idea de traer de vuelta a Borja Sánchez, cedido actualmente en el Club León de Pachuca. La operación no es sencilla debido a los topes salariales que impone LaLiga, pero es factible para el grupo propietario del Oviedo, que ha dejado en manos del jugador la opción de volver. Ahora la pelota está en el tejado del "Mago del Requexón". El extremo tiene la confianza de poder demostrar su valía en México, país donde todavía no ha podido disputar muchos minutos desde su incorporación el pasado julio. Sin embargo, el ovetense tiene claro que el regreso a casa siempre ha sido su opción predilecta, y no sería de extrañar que diera el paso y se incorporara para la segunda parte de la temporada tras las vacaciones y ayudar al conjunto de Luis Carrión a cumplir con los objetivos.

Sánchez, que se trasladó al León en julio, llegó a México respaldado por excelentes referencias, ya que Jesús Martínez, propietario del Oviedo, había expresado su interés en incorporarlo a su equipo debido a su destacado desempeño en el campo de juego. Dado que ambos clubes son propiedad de Pachuca, la transacción fue relativamente sencilla. Se acordó una cesión por tres temporadas, hasta mediados de 2026, por una suma cercana al medio millón de euros. A pesar de estas expectativas, el rendimiento del refuerzo en el equipo de Nicolás Larcamón ha sido limitado. El 10 de julio, Sánchez debutó con la camiseta del Club León en un enfrentamiento contra los Tuzos, pero lo hizo en la categoría sub-23. Sin embargo, su debut oficial con el primer equipo ocurrió el 26 de agosto frente al América. Poco protagonismo y una lesión han lastrado las opciones del jugador en México, algo que el propio Jesús Martínez reconoció. "Está en un proceso en León. No ha tenido suerte. Hace unas semanas iba a ser titular y se lesionó. Pero ahora tiene que empezar a entrar, tiene que demostrar el jugador que es. No pasa por nuestros planes inmediatos que vuelva a Oviedo", confesó. De ahí lo de demostrar. El extremo no está demasiado satisfecho con su rendimiento en lo que va de curso y tiene ganas de jugar para demostrar que su cesión fue una buena operación. Eso o regresar a Oviedo y hacerlo aquí, algo que para Carrión sería una muy buena noticia. El técnico catalán lo puso en su once ideal de la campaña pasada antes de recalar en El Requexón. Desde el club dejan la puerta abierta por si el jugador quisiera regresar. Todo es viento a favor para el regreso de Sánchez durante el mercado de invierno, en el que el Oviedo ya ha hecho oficial la llegada de su primera incorporación, Dubasin, y en el que no descarta la incorporación de algún que otro futbolista. Los planes de la dirección deportiva carbayona pasan ahora por un central que pueda suplir la baja de David Cotas y Rodri Tarín, aunque no existe ninguna opción en firme. La entidad quiere completar la zaga y reforzar aún más a una plantilla plagada de lesiones, con el fin de cerrar una buena campaña.