Borja, operación por pulir: así están los detalles y las dificultades del posible regreso del canterano al Oviedo

El Oviedo quiere a Borja Sánchez y el canterano ya conoce el interés azul. Lo sabe de primera mano pues ha sido Martín Peláez, el presidente, el que le ha transmitido cara a cara la intención de recuperarlo de cara a la segunda vuelta del campeonato. Detrás de todo está Luis Carrión, un enamorado del fútbol del "mago de El Requexón". Y para Borja la opción de regresar es seductora, más todavía con el estilo de futbol que predica Carrión. La sintonía es buena, el club confía en que el regreso se cierre, pero es una operación que aún debe solventar varios aristas: uno de ellos, el encaje en el tope salarial de la Liga.

Borja Sánchez está cedido por el Oviedo en el Club León, del mismo grupo empresarial que el club azul. En un principio la idea del pasado verano era que el canterano se comprometiera por 3 años con la entidad azteca, pero por las normas de control económico de la Liga se prefirió por una cesión que fuera prorrogable año a año. Los primeros meses del ovetense en León no han sido tan satisfactorios como se esperaban, con el club fuera de la lucha por la Liga mexicana y eliminado a las primeras de cambio en el Mundialito de clubes.

Es ahí donde aparece el Oviedo. Borja descansa desde hace días en la capital asturiana y recibió la llamada del club para un encuentro. Martín Peláez le transmitió en esa reunión el interés del Oviedo en recuperarle. Y el canterano le expresó su postura, que considera que aún tiene cosas pendientes en México, con esa espina aún clavada por no haber mostrado todo su nivel. Pero el actual proyecto del Oviedo también le llama, especialmente tras el relevo en el banquillo. En la reunión entre las partes, Borja dejó la puerta abierta al Oviedo, pero sin aún acuerdo para su regreso. Ni siquiera se habló de cuestiones contractuales.

Las dos partes quedaron en seguir hablando en los próximos días. Antes de ese encuentro futuro, la idea de Borja era, según fuentes conocedoras de la operación, hablar con el director deportivo y el nuevo entrenador del Club León, para conocer directamente la intención que tienen con él en el conjunto azteca.

Hay otro problema añadido. El del encaje tope salarial. El Oviedo ha dado salida estas semanas a Romario Ibarra y ha fichado a cambio a Jonathan Dubasin. El club se había dejado remanente en el último mercado estival, de ahí que haya podido incorporar al atacante del Basilea. Pero ha consumido parte de ese sobrante y no lo tendrá sencillo para poder inscribir a Borja si logra concretar la operación.

Los estrechos márgenes del tope obligarían al Oviedo a liberar masa salarial en forma de salidas. No fue mucho lo liberado con la marcha de Romario, que estaba cedido. La marcha de Álex Cardero, otro de los que están llamados a buscar equipo, no tendría gran influencia en el tope al contar con ficha del Vetusta. Por eso habría que facilitar otras salidas, o bien lograr otros ingresos extraordinarios, como puede suceder con un nuevo patrocinio importante.

El club rastrea el mercado en busca de un defensa

El Oviedo ha empezado a moverse en el mercado de invierno con premura y, además, con el foco puesto en la parte ofensiva. Con Jonathan Dubasin firmado, una operación de la que están más que satisfechos en el club, ahora se trata de repatriar a Borja Sánchez, para añadir otro elemento ofensivo y darle a Carrión más alternativas en la libreta. Lo que deja claro el acercamiento al canterano es que el club busca más piezas arriba. También se ha preguntado en los últimos días por la situación de Amath, atacante del Mallorca, redundando en la idea de que Dubasin no será el último fichaje para la delantera. Pero los movimientos no se detienen ahí. El Grupo Pachuca quiere apostar de forma directa por el equipo en una campaña en la que no se ven dominadores claros, tal y como sí sucedió en anteriores cursos, y están dispuestos a hacer un esfuerzo. Además de Dubasin y de perseguir el regreso de Borja, el Oviedo busca un zaguero para afrontar la segunda mitad del campeonato.

La defensa ha sido en los últimos meses la línea menos sometida al cambio, ya que se entendía que era fiable. Por ejemplo, el pasado verano solo llegó Mario Hernández, libre tras acabar su contrato con el Rayo Vallecano. Pero las lesiones no han dado tregua, especialmente en la retaguardia, de ahí que ahora se analice el mercado para ver si hay alguna oportunidad jugosa que sirva para dotar de más solidez a la zaga. Ahora mismo, Carrión tiene dos defensas lesionados a largo plazo (Rodri Tarín y Mario Hernández, ambos recuperándose de una rotura en el cruzado aunque con el primero más cerca de unirse al grupo) más la rotura muscular de David Costas, al que se le espera avanzado enero. Además, Luengo, Calvo y Bretones están sancionados para la próxima cita.