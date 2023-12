El oviedismo pide el play-off a los Reyes Magos: los seguidores azules puntúan la temporada del equipo

"Este es el año". Es la frase que más se repite entre la mayoría de los círculos oviedistas, que creen fervientemente que el conjunto de Luis Carrión es uno de los mejores armados desde que el Oviedo recaló en Segunda División allá por 2015 para conseguir el tan ansiado objetivo de devolver a la entidad a lo más alto del fútbol nacional. El equipo carbayón abandonó la Primera División en 2001 y se metió en un pozo deportivo y económico del que le costaría sudor y lágrimas salir. Pero solo está 50% de la escalada completada. Queda el último escalón, el más difícil para algunos, el más asequible para los que creen que la vuelta al fútbol profesional es algo más difícil que encontrar agua fuera de nuestro planeta.

Sin embargo, parece que este año, además de optimismo, existe un aura de cierta seguridad. El equipo que ha creado la entidad, junto a la buena gestión de Luis Carrión supliendo al almirante Cervera; la incorporación invernal de Dubasin, el posible regreso de Borja Sánchez, y los fichajes que queden por recalar en la ciudad deportiva de El Requexón, han animado al oviedismo a creer.

Una vez rebasado el ecuador de la competición, LA NUEVA ESPAÑA ha pulsado la opinión de diecisiete aficionados oviedistas, repartidos entre peñistas, ex altos cargos y ex futbolistas azules, que le piden a sus Majestades, los Reyes Magos estas Navidades, poder jugar el play-off tan codiciado. Todos ellos con muchas creencias en común, tanto positivas como negativas. Destaca el curso sobresaliente del míster y de algún que otro jugador como Leo Román y Colombatto. Suspenden otros, como el entrenador saliente, Álvaro Cervera, y los jugadores que no están teniendo la fortuna de su lado.

Nota al equipo: 7,27. La primera mitad de la campaña se cerró con el encuentro ante el Villarreal B en el estadio de La Cerámica. A pesar de que el conjunto de Luis Carrión no pudo cerrar el año con los tres puntos, un Oviedo cargado de bajas supo sobreponerse y lograr un meritorio empate en los instantes finales del partido. Y es que el tema de las lesiones es sin duda el punto flaco del equipo. Doce futbolistas han llamado a las puertas de la enfermería en lo que va de curso, nueve de los cuales siguen allí. Es por eso que el oviedismo confía y da una buena nota a la escuadra. No sería de extrañar que con varias recuperaciones, el equipo lograra mantener e incluso incrementar su racha sin derrotas y conseguir el objetivo del play-off, del que ahora mismo le separan tres puntos.

Notable con opciones de sobresaliente para Luis Carrión: 8,4. Desde que el técnico catalán recaló en la entidad azul todo son alegrías. "Míster sonrisa" ha devuelto la esperanza al oviedismo tras el pésimo inicio de campaña de Álvaro Cervera. El guineano anotó en su casillero tres puntos en los primeros seis partidos –tres empates y tres derrotas–, lo que sumergió al Oviedo en el pozo del descenso. Tras su cese, Carrión ha logrado la cifra de 27 puntos en 15 encuentros, con dos únicas derrotas frente a Valladolid –con cuatro días de trabajo– y Mirandés; siete victorias frente a Eldense, Huesca, Albacete, Alcorcón, Eibar, Espanyol y Elche; y seis empates frente a Leganés, Amorebieta, Zaragoza, Cartagena, Racing y Villarreal B.

Estos números son muy difíciles de igualar por cualquier técnico de la Segunda División. De hecho, si la Liga hubiese empezado con Carrión, el conjunto azul estaría en ascenso directo a Primera División.

Pachuca cumple con su palabra: 7,87. Desde que en julio de 2022 el grupo inversor mexicano tomara el relevo del Grupo Carso, el oviedismo ha notado cierto cambio, especialmente en lo deportivo. Es cierto que su primera campaña fue algo continuista, a pesar de no meter de milagro al equipo en el tan ansiado play-off. La cosa cambió drásticamente al inicio de la presente temporada, renovando prácticamente en su totalidad al equipo con la notable cifra de nueve incorporaciones, entre las que se encuentra Santi Cazorla, doble campeón de Europa con la Roja, algo que la afición esperaba desde hace años. A esas nueve se suma la reciente incorporación de Dubasin hace unos días y la posible llegada de Borja Sánchez y de un central que supla las bajas de la zaga azul.

No obstante, existen ciertas quejas históricas que muchos aficionados insisten en que se deben mejorar, respecto al "trato" y facilidades otorgadas al aficionado. Algo que la entidad estudia y de lo que la hinchada está segura.

Colombatto y Leo Román, los mejores. Estos dos futbolistas han conseguido ilusionar a las masas. Tanto el centrocampista argentino como el guardameta ibicenco son los dos jugadores que mejores notas han sacado en el presente curso y los que más afición mueven. Colombatto ha hecho dos goles y ha sido diferencial en las victorias azules. Por su parte, Román es uno de los porteros mejor valorados de Segunda. De hecho, es el tercero con menos goles encajados en la Liga, lo que le valida como un puntal para el conjunto carbayón.

Las lesiones, de lo peor. La enfermería de la entidad carbayona tiene un overbooking que mete miedo, a pesar del reconocido trabajo del equipo médico del club, uno de los mejores activos de la entidad, y que trabaja continuamente por aliviar esta racha de infortunios. Desde el inicio de la campaña, nunca ha habido menos de dos jugadores reposando en sus camillas. La plaga ha rozado picos de diez jugadores fuera de combate. Actualmente son nueve los futbolistas que no se encuentran disponibles para Luis Carrión: Cazorla, Camarasa, Costas, Millán, Mario Hernández, Luismi, Lucas, Tarín y Paulino.

Rodri Tarín y Álex Millán no han disputado ni un solo partido de Liga debido a la rotura de ligamentos cruzados de la que ya se están recuperando. A Mario Hernández todavía le queda para rato por culpa del mismo tipo de lesión. Es por ello que la plaga de lesiones sea para muchos aficionados lo peor del año.

Se destaca también al ex entrenador azul Álvaro Cervera por sus bajos resultados al inicio de la presente campaña, el paso de Romario Ibarra por el equipo, y algún que otro jugador como Seoane, Luismi, Camarasa y Alemão.

El play-off, un sueño bastante realista. La afición del Oviedo lleva años soñando con devolver al equipo a Primera. Cada inicio de campaña, la gente solía tirar de optimismo y soñar con una liguilla de ascenso, aunque a medida que avanzaba el año, siempre pedían llegar al objetivo de los 50 puntos. Este año parece que la cosa ha cambiado. Para prácticamente la mayoría del oviedismo, el objetivo de este año pasa por jugar el primer play-off de ascenso desde que el Oviedo regresó a la Segunda División en 2015. Cualquier otra cosa sería una decepción para todos ellos.