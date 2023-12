El Oviedo da marcha atrás: las claves del regreso de Borja Sánchez al conjunto azul

Cuando Cervera llegó al Oviedo, qué tiempos aquellos, tuvo una reunión en Valencia con Martín Peláez y Agustín Lleida para analizar el estado de la plantilla. Pachuca estaba por aquel entonces desesperado y sin rumbo. Jesús Martínez había aterrizado en el club sin tiempo para nada, con una plantilla hecha –y descompensada– y un entrenador prácticamente recién firmado que estaba más preocupado por los titulares de prensa que por su defensa. El barco hacía agua y el Oviedo pidió socorro a Cervera, un técnico antagónico al fútbol ofensivo, pero que garantizaba resultados. En aquella cita, en octubre, los directivos azules le preguntaron al cántabro por sus preferencias. El Almirante ya dejó alguna perla ese día de un carácter que luego sería difícil de gestionar, pero se detuvo especialmente en un nombre. "Me gusta Borja Sánchez, lo he seguido mucho todos estos años".

Los directivos respiraron. Vale, con Cervera no vamos a jugar al tiki-taka, pero al menos el jugador bandera del proyecto tiene el sitio asegurado, pensaron. Sucedió todo lo contrario. A las pocas semanas el entrenador se marcó un Pedro Sánchez y cambió de opinión. "Este (por Borja) no me vale, solo le hacen faltas y no da patadas". Meses después fue el Almirante, lleno de poder interno, el que le enseñó la puerta al "10", que había aportado en el tramo final del curso y contribuyó a la salvación. Aquello no importó porque Cervera no estaba dispuesto a admitir un error. El club tragó por miedo al primer lío interno con un entrenador que acababa de renovar por dos años y que tenía la ciudad empapelada con su cara.

Eso fue lo que sucedió, aunque cierto oportunismo haya intentado cambiar la realidad de una operación que nunca entendió una parte del oviedismo: ¿Cómo puede ser que un jugador como Borja no tenga sitio en el Oviedo? Esto sucedió en junio. Hoy estamos en diciembre y el club está intentando dar marcha atrás y traer a Borja del exilio azteca en una operación con muchas aristas por el factor económico. Si visto en perspectiva, con los –oportunistas– resultados en la mano, renovar a Cervera por dos años fue un error, sacar a Borja Sánchez fue una torpeza. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y el Oviedo, como sucede desde que Pachuca está en el club, se está moviendo con mucha agilidad. Hay varios factores a analizar. Por un lado, está Luis Carrión, que va camino de enmienda a la totalidad a la etapa del Almirante. Nada más poner un pie en Oviedo sacó de la mazmorra a Cazorla y ahora quiere rescatar a Borja. Palabras mayores. Luego está el club. Ha sido Martín Peláez el primero en ver la jugada clara, tentando con mimo al ovetense. Borja no está jugando en México, el Oviedo necesita futbolistas de talento y el carril del "10" está desierto. Todo encaja en el puzle. Por último está la voluntad del futbolista, cuyo futuro ha pasado a ser el tema de la navidad azul para desconcierto de su entorno, perplejo por la rumorología de los últimos días. Borja no ha tenido prácticamente sitio en el León, pero allí es un jugador muy valorado en lo económico y en lo deportivo por el club del conglomerado de Pachuca, siendo su aval Jesús Martínez (hijo), presidente de esta entidad azteca que en México está vanguardia por sus instalaciones y su crecimiento en los últimos años.

Repescar a Borja, en cualquier caso, sería el mejor regalo de Reyes para la afición oviedista y un acierto total de Pachuca de cara a la segunda vuelta de una temporada en la que hay tiempo para todo. El año comenzó en pesadilla, pero el play-off está a tres puntos. ¿Por qué no? Con Borja, que duda cabe, sería todo más fácil y el mercado de invierno volvería a ser notable tras la pericia para traer a Dubasin. Bien ahí Lleida y Roberto Suárez, que no obstante deberían tener más cuidado con cierta agencia de representación que en su día ya provocó algún disgusto. Borja, en casa te esperan.

Oviedo se llena de futbolistas por Navidad: de Meré a Riki pasando por Manu

Oviedo está de bote en bote por Navidad con muchos carbayones regresando a casa a pasar unos días en familia. Es difícil darse un paseo por la ciudad sin encontrarse con algún futbolista con sangre ovetense. Manu García, ex del Sporting, bajaba el otro día la cena de Nochebuena en la plaza del Sol, donde había un ambientazo. Riki, del Albacete, o Meré, del Cádiz, aprovechan también para ver a viejos amigos, como Cortina o Josín.

Jesús Martínez, un dueño diferente con un discurso cercano y optimista

Jesús Martínez es un dueño diferente que opta por registros poco habituales en el mundo del fútbol. El máximo accionista del Oviedo se adelantó al Rey y el 24 dio un discurso cercano, optimista e improvisado de cara a la segunda vuelta de la temporada. Después de la antipatía que reinaba en el club durante la etapa de Carso, se agradecen buenas caras y palabras amables del jefe. Ojalá tomasen nota todos.