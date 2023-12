Pagando por Dubasin y a la espera de la postura de Borja: las claves de un mercado ofensivo para el Oviedo

Carrión es un técnico de mentalidad ofensiva y la reforma del Oviedo, los retoques para hacer que un aspirante gane cuerpo como candidato, van dirigidos precisamente a esa área, al foco ofensivo del equipo. Desde su llegada al Oviedo, el entrenador se ha mostrado muy cercano a trabajar codo con codo con la dirección deportiva, así lo ha manifestado públicamente y así se comporta en privado. Y en esa forma de trabajar conjunta, todas las partes coinciden desde hace semanas en que el primer paso para la mejora pasa por el ataque. El fichaje de Jonathan Dubasin y el interés por repatriar a Borja Sánchez ejemplifican la filosofía de cara al actual mercado.

Cuando en los despachos del Tartiere se empezaron a diseccionar las necesidades del equipo de cara a la segunda vuelta se mantenían algunas dudas sobre la posibilidad de fichar algún defensa, pero ninguna sobre los refuerzos arriba. Carrión coincidió en el análisis de la dirección deportiva, que decía que la zaga (a pesar de las lesiones) era la línea más fiable y que el paso de calidad adelante se lograría sumando incorporaciones importantes en la zona ofensiva.

Éxito en el primer movimiento. Jonathan Dubasin supone para todos, directiva y entrenador, un enorme logro. Porque se trata de un jugador codiciado y porque, en teoría, debería asegurar un rendimiento inmediato: conoce la categoría, ya brilló en Segunda la pasada temporada con el Albacete, y viene de jugar las últimas cinco semanas con el Basilea. Un fichaje redondo se mire por donde se mire.

Por eso, al club no le costó hacer un desembolso importante por el atacante. Según fuentes conocedoras de la operación, el Oviedo invirtió cerca del 50% del tope salarial sobrante en verano en una operación que incluye un pago de unos 100.000 euros al Basilea por la cesión, pero en la que el club azul se guarda dos opciones de compra (obligatoria en caso de ascenso y opcional si no se sube). A sus 23 años, Pachuca considera a Dubasin una operación que va más allá de los próximos seis meses.

La cesión del hispano-belga viene a cubrir la salida de un Romario Ibarra que nunca dio la sensación de estar cómodo en el ambiente de la Segunda División. Ni aprovechó sus oportunidades ni tuvo suerte con las lesiones. Es una pieza por otra y, aunque lleva un coste económico importante (la rescisión de Romario no supone liberar mucho tope pues estaba cedido) sí se considera un salto de calidad importante. Dubasin se puede mover por todo el frente de ataque y su fútbol habla el mismo idioma que el del entrenador.

A la espera de Borja. Tras ese cambio de cromos, la cosa no se ha detenido, y el Oviedo trata desde hace varios días de repatriar a Borja Sánchez, con contrato en México hasta junio, pero en un equipo, el León, del mismo grupo que el club azul. Martín Peláez le transmitió al futbolista en una reunión celebrada la semana pasada que le querían de vuelta. En ese encuentro no hubo si quiera oferta concreta, sino una declaración de intenciones. A Borja, la propuesta azul le pilló desprevenido, pues tenía en su mente regresar a México y mejorar unos números que no han sido lo esperados.

Borja prometió al Oviedo consultar la posibilidad en los próximos días con su familia, además de contactar con el director deportivo y el entrenador del León para conocer de primera mano qué intención tiene el club azteca con él. Está más que satisfecho en el León a pesar de sus números en el césped, pero Oviedo le tira. Las partes quedaron en volver a reunirse a finales de esta semana para valorar la posibilidad de una vuelta que en el club confían que se dé, pero que aún debe encontrar acomodo en los estrechos límites del tope salarial.

El Oviedo cree que la operación retorno de Borja se podrá hacer, que se puede encajar en el tope. siempre que cuenten con el Ok definitivo del canterano, algo que aún no se ha producido. Pero el deseo pone de manifiesto que el club sigue mirando arriba.