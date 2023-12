Censura a los Autos Locos y a Tarantino… la cada vez más dura tarea de animar en el Fondo Norte del Tartiere

El primer tifo mostraba una imagen tan inocente que sorprende su negativa: era protagonizada por Pierre Nodoyuna, el personaje de dibujos de los Autos Locos que siempre trataba de boicotear las carreras. La prohibición venía porque Pierre va siempre acompañado de su perro Patán, símbolo de Symmachiarii, y cualquier signo del grupo ultra es automáticamente prohibido en las gradas del Tartiere. Para la segunda negativa, la Policía se basó en que se aludía a "Pulp Fiction", una película considerada violenta, y tampoco tuvo el visto bueno hasta que los personajes fueron cubiertos con pintura roja. En total, entre 600 y 800 euros de pérdidas en materiales para el Fondo Norte y la sensación de que cada vez se hace más complicado animar de una forma original en el Carlos Tartiere en particular y en el fútbol profesional en general.

"Todo cambia a partir del derbi ante el Sporting, cuando el autobús de su equipo recibe una pedrada y la Policía no identifica al causante o los causantes de aquello", considera Nacho Suárez, portavoz del Fondo Norte. Desde entonces, identificación de aficionados en la zona de los ultras, la retirada de una tarima, las negativas a los tifos... Más dificultades que nunca para animar desde el fondo.

La forma de proceder con los tifos es la siguiente. El grupo se pone en contacto con el Oviedo, concretamente con Chus Álvarez, jefe de seguridad del club, para explicarle en qué consiste el mural. Este se lo comunica a la dirección de la Policía Nacional de Oviedo, que es quien decide. En realidad, no hay una negativa firme, sino un aviso de que en el caso de que un tifo se considere que incita a la violencia el club será sancionado económicamente. "Nosotros no tenemos ningún contacto con Pedro Aguado (responsable policial de seguridad del Real Oviedo)", aclara Nacho Suárez.

Lo que ha hecho saltar al grupo de seguidores son las respuestas que consideran tan "aleatorias" de los últimos tiempos. Antes del choque ante el Espanyol, se dijo no al tifo de "Pierre Nodoyuna", que ha sido guardado sin ningún uso en el cuarto. Destinado al olvido, "salvo que cambien las cosas". "La curioso es que ya habíamos mostrado un dibujo del mismo personaje hace dos temporadas, con la misma ley", subraya Suárez.

Después, llegó el problema con la escena de la película de Tarantino. Primero señalaron la presencia de dos pistolas como causa de la negativa. El grupo sustituyó las armas por dos plátanos, "un guiño a Bansky (el artista callejero más popular)", pero tampoco pasó el filtró con el argumento de que "Pulp Fiction" es una película violenta. "Sin embargo, hemos visto como otros grupos recrean escenas de ‘Malditos bastardos’ o Django desencadenado’ y nunca ha pasado nada...", se lamenta Suárez.

Con la mediación de Chus Álvarez, el grupo llegó a la conclusión de que lo mejor era tapar a los personajes con pintura roja, para al menos lograr sacar el tifo adelante, aunque la idea de incluir dos rombos rojos como denuncia de la censura no fue al final incluido por el riesgo a nuevos problemas.

Para los seguidores, la solución no es sencilla. "Nosotros no podemos hacer nada porque no nos lo niegan, sino que amenazan al club con multas. Entonces no somos parte", cuenta Suárez: "El club tiene dos posibilidades, o que sean ellos los que luchen porque salgan adelante o aceptar la situación para evitar problemas con la Policía". Suárez destaca la labor de algunos clubes como el Alavés que sí pelea por las iniciativas de sus aficionados e incluso ha abonado multas en un momento dado. Ahora, el único deseo de los seguidores más fogosos del Tartiere es "que nos dejen animar como siempre hemos hecho. No pedimos nada más".