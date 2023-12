Martín Peláez, presidente azul, a fondo: "Yo veo al Oviedo con Carrión de entrenador la temporada que viene"

Martín Peláez está feliz en Oviedo. Lo repite en cada ocasión que puede. Son sus primeras navidades lejos de México, en esta su segunda temporada como presidente del conjunto carbayón. Se ha adaptado tan bien a la ciudad que ya está mirando casa para comprar. Pretende echar raíces en Asturias. Peláez atiende a la NUEVA ESPAÑA para repasar la actualidad del club azul, con varios frentes abiertos más allá de lo estrictamente futbolístico, que a fin de cuentas es lo más importante.

–¿Qué valoración hace de la primera vuelta?

–Pues fue un inicio complicado… Pero desde la llegada de Luis (Carrión) hemos mejorado y estamos contentos. Desde su aterrizaje tenemos números de ascenso. Estamos satisfechos. Queremos estar más arriba, pero eso es una característica del ser humano, siempre quieres más… Y en este grupo (Pachuca) sucede más aún. Quien conozca a Jesús (Martínez) sabe de lo que hablo. Es una persona ambiciosa, siempre quiere ganar, estar arriba… Y vamos en la misma sintonía. Y yo soy optimista.

–El cierre de la primera vuelta maquilló las cosas…

–Hay que estar ahí, cerca de los puestos de play-off. Y el parón navideño nos viene muy bien para recargar las pilas y, sobre todo, recuperar gente. Hay mucha gente importante fuera, pero todos los que han entrado lo han hecho de maravilla, y al final de eso se trata en los equipos, de que todos cuenten. Han estado a la altura. No puedo decir que estamos satisfechos con el décimo puesto pero sí ilusionados.

–¿Se esperaba este rendimiento cuando fichó a Carrión?

–Cuando le entrevistamos me dio muy buenas sensaciones. Incluso me acuerdo que, todavía en el restaurante en el que nos reunimos, llamé a Jesús y le dije: "¿sabes qué? Que muy bien este ‘coate’". Él me contestó, "sabía que me ibas a decir eso, ¡lo sabía!". Te mentiría si ahora te dijera que esperaba ser el equipo de mejores números con Carrión, pero sí confiaba en que las cosas irían a mejor. Pero, sí, me han sorprendido los números.

–¿Qué le convenció de la reunión con Carrión?

–Primero, su forma de ser. En una entrevista de trabajo, no de fútbol, de cualquier empleo, todos te venden lo que son. Pero no sé, fue la sensación que dejaba. Hablaba con mucha naturalidad, es como si ya hubiera estado en Oviedo. Y luego que vimos que era un entrenador con hambre. Le vimos con ganas de gloria, como nosotros. Se notaba que el Oviedo significa para él un proyecto muy importante. Un club histórico, con repercusión y masa social… Un lugar apetecible.

–¿Y se confirmó todo con el paso del tiempo?

–Así es. Y, luego, vimos el sentido común que le pone a todo. Hubo un jugador importante en la plantilla que después del partido contra el Espanyol me dijo que Carrión le había sorprendido mucho, que había tenido grandes entrenadores pero el sentido común y cómo maneja el grupo nunca lo había visto.

–¿Con Cervera ha vuelto a hablar?

–No. El día del despido y después ya nada. Pero guardo un gran recuerdo en lo humano.

–¿Han arreglado el finiquito?

–Sí, eso está arreglado.

–¿Tuvieron que pagarle los dos años completos?

–Casi enteros. Él puso un poco de su parte.

"Mi sensación es que Colombatto se ve con futuro en Oviedo; tiene pinta de ídolo aquí"

–Independientemente de lo que pase en la clasificación, ¿ve a Carrión en el Oviedo la próxima temporada?

–Sí, yo veo al Oviedo con Carrión la temporada que viene.

–Y Jesús Martínez, ¿lo ve?

–Mira, hay dos cosas: los resultados y el estilo. Y de momento ambos le avalan. No es que haya un estilo mejor que otro, ni malo y bueno, pero es una forma de jugar que a Jesús le gusta. Y yo creo que a cualquiera le gusta. Recuerdo que una vez me dijo Cervera "presi, yo no conozco a ningún aficionado que su equipo gane 1-0 y se vaya disgustado". Pues tiene razón Cervera. Pero también creo que si ganas 1-0 y encima muestras un fútbol atractivo, con personalidad y que la gente se identifique, eso te da otras sensaciones.

–¿Ya han hablado de renovación?

–No, estamos concentrados en lo que toca. Ya se tratará.

–Si el Oviedo no se mete en play-off, la temporada sería…

–No lo consideraría un fracaso, sino una lección de vida. Obviamente tenemos la ilusión del play-off, pero este proyecto es a largo plazo y requiere tiempo, tenemos que afianzarnos. Queremos el éxito cuanto antes, pero el proyecto avanza, y lo hace en muchas áreas.

–Siempre recalca eso de que el proyecto no busca la inmediatez...

–Es que los clubes que se le juegan todo a subir de forma inmediata lo tienen complicado. El éxito solo llegará si hay un buen trabajo detrás.

–¿Se esperaba la repercusión con Santi Cazorla que se ve día a día?

–Sí me imaginaba que sería un boom, por todo lo que representa Santi y por cómo le anhelaba la gente. Pero lo que estamos viendo supera las expectativas. Hay niños pequeños que ni siquiera le han visto jugar antes y es su ídolo. Y lo que más me ha sorprendido es su calidad humana. Y mira que yo había hablado mucho con él, pero hasta que no ves el día a día no te das cuenta de cómo es.

–¿Le había pasado alguna vez tener tantos lesionados?

–Nunca. Un día pasé por el gimnasio y estaban allí Tarín, Millán, Cazorla, Camarasa… todos en las bicicletas. Les dije “¡vamos a tener que hacer un equipo de ciclismo!”. La verdad es que no es normal tanta lesión. Para nada.

–¿Y a qué se puede deber?

–Mira, pueden ser pretextos pero… El año pasado a estas alturas estábamos parecidos. Cuando llega el invierno, y las lluvias, las canchas de El Requexón se vuelven muy blandas. A ver, no tengo la certeza de que sea esa la culpa de las lesiones, es una reflexión. Hemos tenido tres preparadores físicos, y con los tres hubo lesiones. Las canchas, el clima húmedo, los resbalones… Creo que algo influye. Y la mala suerte, claro.

–Dígame un área del club que le gustaría que mejorara ya.

–En todas podemos hacerlo. Hemos hecho una gran campaña de abonados, pero podemos hacerla mejor. Hemos hecho una gran campaña comercial, pero queremos más. En todo queremos más. Estoy feliz con la gente que hay en todas las áreas. Puedes tener más empatía con alguno que con otro, es normal, pero todos están en la misma sintonía.

–¿Le gusta delegar?

–Sí, sí. La buena gestión de un presidente se debe notar cuando no estás. Y si yo hoy no estoy, por cualquier razón, el Oviedo camina.

–¿Le tocan muchas broncas de Jesús?

–Bastantes, sí… Más que broncas grandes son intensas. Pero eso es lo que nos mantiene a todos alerta. Y a pesar de la distancia te hace sentir como que está aquí.

–¿En qué es en lo que más insiste?

–Le preocupa mucho que se vean síntomas de euforia, no lo entiende. Ganamos un partido y me dice, "¿pero qué pasó? ¿Que ganamos el Mundial?". Trabaja mucho en mantener la humildad, en que no perdamos pie cuando llegan los halagos.

–¿Cómo valora usted la labor de Agustín Lleida y Roberto Suárez?

–Pues como el resto de áreas del club. Gente muy profesional, implicados. Lleida y Suárez son los más mediáticos en lo deportivo, pero hay un grupo de trabajo detrás muy valioso. Estoy muy contento con ellos.

–Buena pinta el fichaje de Dubasin…

–La llegada del pingüino genera mucha ilusión, eso noto en la gente. Es un gran jugador, que puede actuar en todo el frente de ataque, por fuera, segunda punta, de nueve…

–¿Cómo está lo de Borja Sánchez?

–Es un jugador del grupo, todos sabemos su talento. Y estamos viendo si se puede o no se puede hacer. Seguimos hablando con él. No hay avances al respecto.

–La gente está tan ilusionada con Colombatto que alguno se teme que pueda llegar un Primera y llevárselo...

–En enero no sale al cien por ciento. Lo aseguro. Lo veo feliz a él, en el club y en la ciudad. Pregunta cosas de Oviedo, se interesa. La familia, igual. Mi sensación es que él se ve con futuro en Oviedo.

"No puedo decir que estamos satisfechos con el décimo puesto pero sí ilusionados"

–¿Incluso más allá de junio?

–No quisiera ilusionarme porque es un gran jugador, pero le veo muy bien. Tiene pinta de convertirse en un ídolo en Oviedo.

–La ciudad deportiva. ¿Cómo está?

–Encaminado a Latores, con temas legales, de tiempos. Ha caminado más despacio de lo que pensábamos, pero camina.

–¿Es Latores?

–Sí, hasta hoy es Latores.

–Le pregunto porque en la última junta arrojó algunas dudas.

–Ahí la lie yo. No quise decir que no fuera nuestra opción, pero no puedo dar por hecho al cien por cien algo que no está firmado.

–En estos tiempos, ¿le han llegado alternativas para la ciudad deportiva?

–Siempre ha habido, desde antes de Latores, que fue la última. Estuvieron abiertas 3 o 4 posibilidades, pero nunca se ha avanzado en ninguna que no sea Latores.

–Hablemos de modelo de club. ¿Cómo explicaría a alguien el modelo Pachuca?

–Empezaría por decir que no es simplemente un equipo de fútbol. Va más allá. Es una institución que antepone lo humano. Y que trabaja mucho, que tiene objetivos ambicioso en todas las áreas, tenemos juntas todas las semanas en las que valoramos el trabajo en cada área.

–En lo deportivo, lo que se ve de Pachuca es que le gusta formar jugadores y fichar jóvenes y luego vender cuando se revalorizan. ¿Se puede hacer ese modelo en el Oviedo?

–Ese es el futuro, así debe subsistir el Oviedo. Es lo que da sostenibilidad. Para lograr el equilibrio financiero en un equipo tienes tres vías: campaña de abonados, la campaña comercial y venta de jugadores. Si no estás bien en las tres áreas, va a ser muy difícil que el club sea sostenible. Pachuca tiene una ventaja, es una plantilla muy joven porque desarrolla el talento desde abajo. Aquí no es que no tengamos talento en la base pero nos falta infraestructura. Ahí es donde entra la ciudad deportiva. Sin unas instalaciones a la altura es muy difícil. Cuando tengamos una ciudad deportiva nueva mejoraremos el fútbol base, con mayores talentos, podremos vender más y generar más ingresos.

–¿Cómo se encuentra en Oviedo?

–Te diría que conozco más Oviedo y Asturias que tú (risas). Estoy feliz con la gente, la ciudad, el paisaje, ¡incluso con la lluvia! Ya lo decía Cervera: es un buen lugar para vivir. Y creo que a mi edad, casi 52 años, todavía más. Es una ciudad que presta, como decís aquí.

–¿Se ve aquí muchos años?

–La vida da muchas vueltas, pero sí me veo sí. Ya estoy mirando para comprarme casa en Oviedo.