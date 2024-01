Análisis azul: el problema eterno del Oviedo

El Oviedo ha pasado unas Navidades bien tranquilas y mientras espera por el regalo de Reyes –el posible regreso de Borja Sánchez– el reto silencioso en la casa azul pasa por gestionar lo mejor que se pueda una ilusión palpable en el oviedismo que va a más. Se vio claramente en el primer entrenamiento tras el parón: cientos de niños –y no tan niños– abarrotaron El Requexón para arropar a los futbolistas de cara a la segunda vuelta. No es casualidad. Es más bien un síntoma de lo que se respira en la ciudad tras la llegada de Luis Carrión, más que un revulsivo. No hay euforia –sería ridículo y torpe–, pero sí cierta percepción de que el Oviedo tiene a su alcance poder luchar por el ascenso si las lesiones respetan lo suficiente en el inicio de año.

Por eso, por toda la ilusión que hay en juego, dirigir la nave con pericia desde los despachos en estos últimos meses se antoja decisivo. Martín Peláez, presidente del Oviedo, habló del tema recientemente en estas mismas páginas, preguntado sobre lo que le pide Jesús Martínez, máximo accionista y un terremoto diario a golpe de Whatsapp desde el otro lado del charco. "(A Jesús Martínez) le preocupa mucho que se vean síntomas de euforia, no lo entiende. Ganamos un partido y me dice: ‘¿Pero qué pasó? ¿Que ganamos el Mundial?’. Trabaja mucho en mantener la humildad, en que no perdamos pie cuando llegan los halagos", dijo Peláez. La reflexión que el dueño le hace a su mano derecha en Oviedo es meridiana, porque acierta de pleno pese a estar a nueve mil kilómetros de distancia y señala sin pretenderlo un problema que recorre el Oviedo de arriba a abajo en los últimos años: el endiosamiento perpetuo. Un exdirigente azul que vio de todo y de todos lo explica así: "Aquí ganas dos partidos y te crees el mejor, pero los futbolistas del Oviedo pasan el Negrón y en Madrid los confunden con turistas". El subidón y el halago continuo, favorecido por un entorno amigable salvo honrosas y notorias excepciones, es a la larga un hándicap que perjudica más que favorece. Y el Oviedo está ahora en esas.

Tiene tiempo para todo, armas para competir y una masa social enchufada, pero hoy y ahora está el décimo clasificado en Segunda División. De ahí que cuidar los detalles sea primordial. El club está en ese camino porque los funcionamientos y la actitud de los de arriba han cambiado de un tiempo a esta parte, aunque todavía cueste corregir viejos hábitos que recorren las oficinas del Tartiere. También Carrión, un tipo ambicioso que quiere triunfar en los banquillos y no quedarse anclado en Segunda, repite continuamente que el Oviedo no ha hecho absolutamente nada, sin perder la exigencia. Su frase durante el descanso ante el Elche fue música celestial: "¡Yo no he venido aquí para quedar octavo!". Pues eso.

Lo positivo para el equipo azul es que el vestuario, según cuenta la gente bien informada que está muy cerca de la plantilla, es una balsa de aceite respecto a años anteriores. Hay buen rollo, compañerismo y un objetivo común sin olvidar las siempre necesarias jerarquías del mundo del fútbol. Con estos ingredientes, más fácil será todo. Por lo demás, el Oviedo está tranquilo y no es poco, viendo cómo empezó el curso allá por el lejano agosto. Las Navidades han sido familiares, sin sobresaltos, aunque con alguna sorpresa inesperada. Resulta que nos enteramos por estas páginas de que Luengo, un central que vale para todo, tan necesario su perfil en una plantilla, tiene contrato hasta 2025 y no hasta 2024, como había comunicado el club en el momento de su fichaje el curso pasado. ¡Qué cosas pasan! En un mundo digital con rumores, medias verdades y mentiras completas en no sé cuántos caracteres ya ni se puede fiar uno de los anuncios oficiales. Menos mal que están los medios. Igualmente, buena noticia. Enhorabuena, Luengo.