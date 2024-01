Agustín Lleida, director general, quiso hacer un repaso al mercado invernal del conjunto azul y habló de las salidas y las posibles llegadas. Para ello, la entidad debe tener muy en cuenta el límite salarial que establece la competición, aunque según Lleida, el Oviedo "tiene espacio para hacer dos incorporaciones más y acabarán viniendo en función de que encontremos lo que necesitemos". El director quiso ser tajante con los rumores respecto a este tema: "No traeremos a nadie por traer". En relación a lo pide Luis Carrión, entrenador del Oviedo, Lleida asegura que está contento con los jugadores que tiene. "En defensa, si no tuviésemos bajas, no tendríamos que buscar nada", zanjó. Respecto a la marcha de Álex Cardero, Lleida indica que fue "una cuestión de darle más minutos al jugador".