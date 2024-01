El Oviedo acusa al Ayuntamiento de "falta de acción": "Hay buena voluntad pero pocos hechos"

Martín Peláez llegó ayer a la presentación oficial de Jonathan Dubasin como jugador del Oviedo algo molesto con el Ayuntamiento de Oviedo. De hecho, se notaba que el máximo responsable de la entidad azul traía algo preparado bajo el brazo. El motivo: la nueva ciudad deportiva y las reformas del Carlos Tartiere, estadio de propiedad municipal. Si bien es cierto que respecto a Latores dijo que las cosas estaban bien encaminadas y que en los próximos días "habría noticias", el presidente de la entidad criticó al consistorio de la capital la falta de agilidad para acometer proyectos en el campo y recordó la alta inversión de Pachuca en el Tartiere. "Buena voluntad, pero pocos hechos", resumió el dirigente, que criticó que el Gobierno local reclame además al club cerca de 200.000 euros de mantenimiento de instalaciones

Peláez está especialmente molesto con el área de Urbanismo, liderada por Nacho Cuesta. De hecho, aseguró que con Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, siempre ha mantenido una "excelente relación". Sin embargo, el presidente azul achaca "los tiempos" y la "falta de acción" que el Ayuntamiento ha tenido con Pachuca.

"Vamos caminando, pero estamos un poco frustrados porque quisiéramos que las cosas fueran diferentes", comenzó diciendo Peláez en una respuesta casi leída, lo que dio la seguridad de que el máximo responsable del equipo lo tiene más que claro. Peláez aseguró que, desde la llegada de Pachuca a la entidad, han invertido tres millones de euros en el estadio y el Consistorio "no pone de su parte para que las cosas marchen a buen ritmo". "No caminan a la velocidad que nosotros queremos. Hubo que hacer un estudio para poner los videomarcadores y un plan de viabilidad que por supuesto pagó la entidad, y eso que el campo no es nuestro. Ahora nos exigen una deuda de 150.000-200.000 euros por mantenimiento y adecuación de las instalaciones del campo", lamentó el presidente azul.

Respecto a la relación que mantiene con los ediles carbayones, Peláez cree que es buena pero reclama mayor agilidad y entendimiento para que las inversiones de Pachuca puedan llevarse a cabo sin ninguna traba: "En todas las reuniones que hemos tenido con el concejal de Urbanismo (Cuesta), siempre ha existido buena voluntad pero pocos hechos. Trasladarle esto a México es complicado. Les decimos que queremos invertir pero cuando no podemos liberar una cosa tan sencilla... Y no digo sencilla porque sea poco dinero (los 200.000 euros que el Ayuntamiento les exige), sino porque respecto a la inversión que el grupo (Pachuca) quiere hacer en el Tartiere nos genera mucha frustración y debería poder resolverse", lamentó Peláez.

El Ayuntamiento rehusó ayer comentar las declaraciones realizadas por el presidente azul.