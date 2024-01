El "12" del Oviedo juega con mando: Así es Nacho Abella, el ovetense que dejó su trabajo de camarero para disputar con el club azul las competiciones de FIFA

Que tu hobby se convierta en tu trabajo es un sueño al alcance de muy pocos. Si encima te marcas tus propios horarios ya ni decirlo. Nacho Abella es uno de esos privilegiados. ¿Se imaginan jugar en el Wanda Metropolitano, delante de miles de espectadores? Pero no con botas y un balón como lo hacen Griezmann, De Paul u Oblak. Con chándal y un mando. Así lo hizo hace cinco años este ovetense que dejó su trabajo como camarero para convertirse en una especie de jugador 12 del Oviedo, con perdón de la grada. Abella es jugador profesional de FIFA (o EAFC24, como se llama ahora).

El asturiano representa al Real Oviedo en LaLiga eSports, una competición del videojuego de fútbol en la que todos los equipos pertenecientes a las dos competiciones profesionales que hay en España –Primera y Segunda División– cuentan con un jugador profesional para defender su escudo. No fue un camino de rosas. Abella tuvo que pasar primero por varios equipos para finalmente cumplir una de sus metas, llevar el azul y blanco en el pecho. "Para mí es un auténtico honor llevar el chándal con el escudo del Oviedo, es mi equipo y no hay nada que me pueda representar más", se enorgullece el videojugador, subcampeón de España en esta disciplina, a quien ya reconocen por las calles de la capital asturiana. Y es que Abella es uno de los mejores de España. Si bien es cierto que el equipo de fútbol azul de carne y hueso no es de los mejores nacionalmente hablando, el de FIFA es todo un gigante.

Pero para ponerse en situación, hay que conocer cómo funciona este curioso mundo. Nacho se despierta temprano y enciende la consola. Es hora de planear alineaciones y estudiar rivales. Una cosa a destacar de esta competición es que, aunque un jugador represente a su equipo, no tiene que jugar con los futbolistas que militen en la escuadra. "Yo juego con Zidane, Ronaldo Nazario y Gullit, por ejemplo. Si usara a los jugadores que están en el Oviedo ahora mismo estaría en desventaja con el resto de mis rivales", lamenta Abella, quien tras estudiar un rato las tácticas, se mete de lleno a entrenar partidos. Uno detrás de otro. Así, hasta cumplir las nueve horas que el ovetense dedica al videojuego al día; "vamos, como si fuera un trabajo normal y corriente", confiesa.

Al igual que un club profesional, Abella suele hacer sus entrenamientos a puerta cerrada. Sin embargo, hay veces –"aunque no suelo ser muy constante"– que conecta ‘streaming’ para que la gente pueda disfrutar de sus partidas. De hecho, suele hacerlo en el Twitch del Real Oviedo y suele pasarse también para retransmitir las previas de los encuentros del conjunto azul junto a jugadores y otras personalidades de la entidad.

La meta de Nacho Abella ahora es clara: quiere llevar el escudo del Oviedo en un Mundial. Pero para ello, necesitará clasificarse muy alto en LaLiga eSports y ganar varios torneos. No será un camino de rosas, sin duda. Pero es uno de los mejores de España y así lo suele demostrar. Así que los aficionados carbayones deben apoyar a partir de ahora a Colombatto, pero también a Nacho Abella.