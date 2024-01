Tras un inicio de curso en el que le costó contar con minutos, el final de 2023 fue dulce para Masca, titular acomodado en la banda y con buenas actuaciones y goles. Tanto, que ha sido elegido por Mahou como mejor futbolista del mes, gracias a los votos de los aficionados. El delantero disfruta de este reconocimiento mientras se prepara para una segunda vuelta que se prevé apasionante. “Cuando tienes un nombre es mas fácil tener la oportunidad en los equipos. El Masca que viene del filial siempre tiene que demostrar un poco más. Pero yo no tengo eso en la cabeza”, indica el punta.

El luso considera además que “siempre he tenido la mentalidad de que puedo tener mi oportunidad en el equipo. Cuando no juegas tienes dudas, es normal, incluso barajas la opción de poder irte a otro lado. Ahora sé que mi lugar está aquí, en el Oviedo”. Y añadió: “No es sencillo hacerse un hueco en este equipo, claro que no. En ninguna posición del equipo lo es. Por rendimiento y por nombre, en el Oviedo está muy caro poder jugar”.