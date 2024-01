Luis Carrión ofreció en El Requexón la primera rueda de prensa del año, que sirvió para analizar la situación del equipo y su estreno en la segunda mitad del campeonato.

El regreso al trabajo. “Me ha sorprendido lo bien que vino la gente. La primera semana fue con balón, pensando en el Amorebieta, pero con más carga física también. La segunda, esta, preparando el partido”.

Dubasin y Borja. “Han venido con ganas, eso es importante. Saben que vienen a un equipo que funciona. Vienen a ayudar, no a salvar. Que ellos lo piensen así. Los conozco. Dubasin nos va a dar movilidad arriba, ruptura, y tiene mentalidad fuerte. Borja viene con ilusión, tras un tiempo parado, pero le veo con ganas”.

Las posiciones de los nuevos. “Borja me gusta partiendo desde la izquierda hacia dentro. Dubasin puede ocupar todas las posiciones de ataque, incluso en punta en alguna situación especial de partido. Con lo que tenemos que funciona, son refuerzos que suman”.

El sistema para mañana. “Estamos pensando varias cosas para encontrar soluciones para ganar al Amorebieta, en cómo hacerles más daño. hemos trabajado muchas cosas y espero que sea lo que sirva para hacerles daño”.

Bajas en defensa. “Tengo plena confianza en los chicos de abajo. Se hace muy buen trabajo en la cantera. Se están haciendo muy bien las cosas tanto en el Vetusta como en el juvenil. Tengo plena confianza en el que juegue” .

Defensas juveniles. “Pueden jugar de inicio, tengo plena confianza. Entrenan con nosotros, les veo con el Vetusta. Si tienen que jugar, lo harán. A esa edad eres más inconsciente, tiene nivel Jaime (Vázquez), Marco (Esteban) y Aimar. Si tienen que jugar estoy tranquilo. Tienen el respeto de sus compañeros. Hay que aprovechar el trabajo en cantera”.

Nivel de la plantilla. “Hay que verlo y valorarlo al final, cuanto más calidad, mejor. Hay algo más: ambición y ganas de los jugadores. A veces equipos con ambición y ganas son mejores que conjuntos buenos. Hay que ver cómo responden, estoy ilusionado, tenemos mimbres para hacerlo bien”.

La exigencia. “Espero que suba, que los jugadores que llegan mejoren y compitan por el puesto. Hay que verlo ahora cómo responden. Sube la competencia, en cuanto a nombres y hombres. Que el equipo se beneficie. Quiero ver cómo mejorar al equipo. Pero valorando el trabajo de los que estaban antes”.

Central o pivote por venir. “Vamos hablando, están trabajando con Jesús, viéndolo. Lo que me ha preocupado estas semanas es el Amorebieta. No me preocupan los fichajes, aunque pusimos una normas entre todos para mejorar la plantilla”.

Estado anímico. “Me gustaría que la gente que esté pelee por el puesto. Ya puede venir quien sea que el que cumpla no sale del equipo. Si algún jugador piensa que no tendrá minutos me gustaría que lo peleara. Si no es así, hablo con quien sea. Todos los que están creen que pueden jugar en este equipo”.

Partidos en casa. “No tengo queja de la gente, en los malos momentos nos han ayudado y apretado. ganamos con ayuda de la gente, ojalá cada día seamos más, estamos cerca del récord de abonados. Hay que seguir disfrutando; que recordemos esta segunda vuelta toda la vida”.

Amorebieta. “Con el mister nuevo es algo diferente pero con piezas que me gustan. Elaboran mejor, tratan de atraerte, Jauregui gana muchos duelos. Necesitamos los 3 puntos, si los logramos mejoraremos la posición. Hay que respetar al rival”.