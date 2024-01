"El Oviedo tiene una plantilla tan buena que no notará las lesiones"

El Real Oviedo disputa hoy su primer partido del año en el Tartiere frente al Amorebieta, conjunto entrenado por el mierense Alejandro «Jandro» Castro (Mieres, 1979). El ahora técnico del conjunto vasco fue un buen mediapunta que cuajó en el Caudal y que militó en Primera y Segunda División en las filas de Valencia, Celta, Alavés y Girona, entre otros equipos.

-De Valencia al País Vasco. ¿Qué tal el cambio?

-Estoy ilusionado y con ganas de dar confianza al equipo. Es una categoría (Segunda División) que conozco muy bien porque jugué muchos años en ella. Sé que el salto es grande, pero me veo preparado.

-Era un gran mediocentro. ¿Cómo dio el paso de cambiar el césped por los banquillos?

-Cuando vi que ya me llegaba el final como jugador me empecé a plantear mi futuro. Fue entonces cuando me entró la curiosidad de entrenar y empecé a ver los entrenamientos de otra forma. Me quedaba con muchas cosas, apuntaba lo que me gustaba. Y cuando cuelgo las botas definitivamente, empiezo a entrenar a un equipo de Tercera en Valencia.

-¿Ha ganado con el cambio?

-Me gusta mucho entrenar, pero jugar es lo mejor. El que ha sido futbolista lo sabe. No hay color, de jugador se está mucho mejor, se está más tranquilo. Entrenar supone muchas horas con ello en la cabeza. No descansas.

-Supongo que ha tenido algunas referencias.

-He tenido entrenadores de los que he cogido muchas cosas. De Rubi, por ejemplo. César Ferrando... Y con los que no coincidí, de Luis Enrique y Emery, por ejemplo.

-¿Ayuda haber sido futbolista?

-A los entrenadores que no han jugado a fútbol no les gusta que hablemos de esto. Es cierto que hay muy buenos entrenadores que nunca han jugado. Pero es obvio que te ayuda. Te pones mucho más en la piel del futbolista.

-Estaba en Tercera y de repente le llama el Amorebieta. ¿Cómo fue?

-No fue nada extraordinario. Me llamó el director deportivo y no lo dudé, es un gran salto.

-El objetivo este año parece claro...

-No podemos ponernos otro objetivo que no sea el día a día. Tenemos que ir sacando puntos. Como jugador pasé por situaciones parecidas y conseguimos salvarnos. El equipo compite muy bien con partidos muy justos, y son detalles los que nos hacen dejarnos puntos, hay que solucionarlo cuanto antes.

-Como ex del Girona, ¿qué tecla cree que han tocado?

-El Girona lo hizo muy bien. La dirección deportiva ha acertado siempre en fichajes que no son muy conocidos. Además, siempre han tenido muy buenos entrenadores dirigiendo al equipo, como Machín, Francisco, Míchel... Una combinación perfecta que les ha hecho triunfar.

-Hoy juegan en el Tartiere. ¿Asusta el Oviedo de Luis Carrión?

-Al Oviedo lo veo muy bien. Juega genial y tiene buenos jugadores en todas las líneas. Los refuerzos de Dubasin y Borja son buenos... Nos lo van a poner muy difícil. Esperamos competirles. Intentaremos ganar, pero si sacamos un punto, sacamos un punto.

-Parten con una ligera ventaja: los lesionados azules.

-Tienen lesiones de titulares, algo que siempre es bueno para el rival. Pero tienen una plantilla tan buena que no creo que se note. A pesar de las bajas no va a ser mas fácil, será lo mismo.

-¿Qué tal con Jorge Mier?

-Jorge está trabajando muy bien, ya jugó la Copa. Es muy buen chaval, entrena bien, y es un chico diez.

-¿Sporting u Oviedo?

-Caudal.

-No insisto más.

-De pequeño era del Sporting, pero nunca fui muy hincha. Siempre quise que los dos estuviesen arriba y sigo pensando lo mismo. Menos cuando jueguen contra nosotros (risas).

-¿Le gustaría entrenarlos?

-Pues por qué no. Creo que están haciendo las cosas muy bien, con dos grandes aficiones y que pelean por cosas buenas.

-¿Y al Caudal?

-Me encantaría poder entrenarlos algún día, claro. Es el equipo de mi pueblo y tengo esa esperanza.

-Usted como entrenador, ¿cómo cree que terminarán los dos grandes asturianos el año?

-Los veo bien. Hay muchos equipos metidos en la pelea, pero están haciendo una temporada bastante regular. Los dos pelearán por el play-off como mínimo.