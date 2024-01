San Claudio hierve con la Copa: más de 500 aficionados acudieron a apoyar al Femenino

"Llevo 25 años viniendo a ver fútbol en San Claudio y en mi vida había visto el estadio tan lleno". Una opinión que compartió Ángel Sanz pero que corroboraron muchos de los más de 500 espectadores que ayer abarrotaron el José Ramón Suárez Fernández para disfrutar del partido de octavos de final de la Copa de la Reina disputado entre el Oviedo y el Tenerife, y que se saldó con la victoria visitante en la tanda de penaltis.

La inmensa mayoría de los aficionados eran del Oviedo, pero también hubo muchos desplazados que aprovecharon el fin de semana por tierras asturianas. "Nos encanta esta tierra, siempre nos sentimos como en casa con estos paisajes tan bellos y la rica gastronomía", dijeron Irene Hernández, Luz María Delgado, María Rivero y Ramiro Puente, una delegación de la directiva del Tenerife que se desplazó hasta Oviedo para apoyar a las suyas. Aunque no solo a las tinerfeñas, "a todo el fútbol femenino". "Es un deporte mucho más limpio y menos agresivo que el masculino y es muy divertido", aseguraron.

A su lado, el presidente del Oviedo, Martín Peláez, acompañado por su hijo Martín, el director general azul, Agustín Lleida, y por Manolo Paredes, vicepresidente de la entidad carbayona. El mexicano vio "bien" a las chicas y confió en la remontada durante el descanso, algo que se logró, pero con la mala fortuna de los penaltis, "que son una lotería".

Roberto Alonso era la primera vez que iba a ver al Oviedo Femenino, pero "repito seguro". Él no es muy seguidor del fútbol femenino porque "no lo suelen retransmitir". "A mí me encanta, pero solo puedo ver a España porque lo echan por Televisión Española, pero el resto es de pago y la gente no puede verlas. Estaría bien que les dieran mucha más difusión", reclamó.