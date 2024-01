Un bajón del que aprender: el análisis del conjunto azul

El Oviedo afronta la resaca de las Navidades –decir lo contrario sería hacer trampas al solitario– con un bajón inesperado. Bajón asumible y subsanable, pero bajón al fin y al cabo. Después de un larguísimo parón, Copa mediante y el regreso del exilio azteca de Borja Sánchez, un equipo azul asolado por las bajas derrapó en casa ante el Amorebieta. El empate es un fiasco porque la exigencia ha crecido y la ilusión es palpable. He ahí el gesto al final de Colombatto, el capitán sin brazalete, abatido en el centro del campo como si se hubiese perdido una final.

Pero hasta de una tarde plomiza, sin chicha ni limoná, se puede aprender. Hay cosas positivas, que diría Xavi. Está la valentía de Carrión, por ejemplo, que en una de sus peores tardes –ni el esquema ni sus cambios funcionaron y así lo admitió– volvió a demostrar una bendita virtud en este fútbol actual de laboratorio que eleva a los ramplones y entierra a los que proponen: la valentía. El Oviedo acabó el partido con dos juveniles de centrales, Marco Esteban y Jaime Vázquez. ¿Alguien se lo imagina con la mayoría de entrenadores que desfilaron por el Tartiere en los últimos años? Hay más. El equipo buscó la victoria con los dos citados zagueros más Lucas, Jimmy, Borja y Cazorla en el verde. Seis de once posibles con pasado en El Requexón. Por ahí se empieza a construir. Pero todo lo anterior, ley del fútbol, queda solapado por un resultado insuficiente y una puesta en escena demasiado gris y decepcionante que vuelve a situar dónde está el problema del Oviedo. La falta de pólvora sigue siendo un lastre.

El club lo sabe y es consciente –por eso se hizo la operación de Dubasin con tanta antelación– pero es ahí, en la delantera y no en la defensa, donde tiene Carrión una importante papeleta a solucionar para que el equipo pueda aspirar realmente al play-off. Hoy y ahora, el nueve titular del Oviedo se llama Borja Bastón, que lleva año y medio jugando con la lupa encima por parte del Tartiere.

Él, capitán, tipo veterano y con personalidad, – es el que manda en la caseta junto con su inseparable Dani Calvo– lo sabe y lo asume con naturalidad, consciente que en el fútbol se cambia de opinión casi tanto como en la política.

Pero el debate del "9" está ahí, se agranda por cada ocasión que falla Bastón y lleva presente en el Oviedo prácticamente desde la renovación del madrileño, que fue el primer movimiento que hizo Pachuca nada más aterrizar en Asturias, cuando el "9" venía de cerrar el curso con 22 goles y corría la seria amenaza de que probase suerte en otro equipo. Jesús Martínez le ató personalmente.

De aquello ha pasado tiempo y Bastón, con peores cifras que antaño –lleva seis goles–, sigue siendo la referencia única del ataque. ¿Para toda la temporada? Es un asunto importante a tratar por Carrión, abierto a cambiar allí donde sea necesario, pero mucho más inmovilista en la delantera. Con él no ha habido alternativa posible hasta ahora, siendo Bastón intocable. Alemão, una apuesta personal del jefe, no le acaba de entrar por el ojo; Masca tuvo que esperar una eternidad para entrar y aporta desde el extremo y parece que los planes del entrenador no pasan poner a Dubasin de nueve puro. Sea como sea, el equipo azul no tiene pegada de play-off y revertir esa tendencia es una urgencia para poder soñar. Únicamente el Elche, de los equipos que están por delante, mete menos tantos que el Oviedo en lo que va de campaña. Se buscan más goles.

Cazorla y Borja se buscan en el campo y contagian la calidad al equipo

Salieron juntos al campo y también estuvieron juntos en el campo. Cazorla y Borja Sánchez, el talento del Oviedo, coincidieron en el verde ante el Amorebieta durante poco más de diez minutos. Fue poco tiempo, pero minutos de sobra para demostrar ese entendimiento que tienen los jugadores con clase. Uno y otro se buscaban continuamente. A los dos les falta para coger la forma, pero por talento no será.

Martín peláez, el encargado de sofocar la crisis con el Ayuntamiento por el mantenimiento del Tartiere

A Martín Peláez, un presidente astuto, que trata con este y con aquel, hábil para la negociación y adaptado ya a los tiempos de Oviedo, le está tocando sofocar la crisis con el Ayuntamiento a raíz de la instalación de los videomarcadores. Lo hace a dos tiempos: en persona con los de aquí y a distancia con los de allí –México–, con Jesús Martínez pendiente de cada detalle. Para solucionar el embrollo hace falta cintura y Peláez la tiene.