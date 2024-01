Santiago Homenchenko está enfrascado en la preparación del preolímpico, una cita que quiere aprovechar la selección sub-23 de Uruguay para estar en los Juegos de París del próximo verano. Pero entre preparaciones al mando de Marcelo Bielsa, el seleccionador, el nuevo centrocampista del Oviedo encontró tiempo para hablar de su reciente pase al conjunto carbayón. “Cuando nos enteramos del fichaje, mi familia y yo nos emocionamos. Me voy de Peñarol contento porque dejé todo”, explicó el centrocampista a Sport 890.

“Mi grupo de trabajo no me mareó con cosas que me pudieran afectar”, comentó sobre las negociaciones lideradas por Jesús Martínez para su llegada, aunque admitió que “el trato del Oviedo fue siempre formal”.

El joven jugador uruguayo, de 20 años de edad, recaló en el Club Atlético Peñarol en el año 2021, equipo en el que finalizó su desarrollo juvenil. Homenchenko, que debutó como profesional el 18 de septiembre de 2022 con 19 años en el Torneo Clausura, ha disputado un total de 30 partidos con el primer equipo de Peñarol y también ha tenido presencia en las categorías inferiores de la selección uruguaya.

El pasado mes de junio, el centrocampista se proclamó vencedor del Mundial sub-20 con Uruguay por primera vez en su historia. Ahora, y debido a sus buenas actuaciones, está concentrado con la selección sub-23, que desde el 20 de enero disputará en Venezuela el Torneo Preolímpico Sudamericano sub-23, por lo que su incorporación a la disciplina azul no será inmediata: habrá que esperar a febrero.