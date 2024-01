El cuarto fichaje es Álex Millán: el Oviedo le inscribirá y solo queda una ficha libre

El cuarto fichaje de este mercado de invierno lleva meses trabajando en El Requexón. Se trata de Álex Millán, un futbolista en el que el Oviedo tenía puestas muchas esperanzas esta temporada y que se fueron a tierra a las primeras de cambio, cuando su rodilla se rompió en los inicios de la pretemporada mexicana. La recuperación va por el buen camino y, aunque no se le espera compitiendo hasta marzo, el club ya ha empezado a tramitar su alta ante La Liga: debe hacerlo antes del 31 de enero si quiere contar con él en la segunda vuelta. La consecuencia directa es que solo queda una ficha libre en el primer equipo, que puede ser para Homenchenko u otro fichaje. En esas está el club, valorando sus opciones.

Millán se lesionó en agosto y el club tramitó el alta de su ficha en La Liga para a continuación darle de baja. Esa operación le permitió al Oviedo acogerse a la cláusula establecida por la patronal para los lesionados de larga duración: su club puede usar un porcentaje de su ficha en ampliar el tope, devolviéndola el año que viene. Es decir, Millán no ha estado inscrito como futbolista azul en la primera vuelta de la competición.

Ahora, como su recuperación va lanzada, así puede observarse en el trabajo que hace con balón sobre los campos de El Requexón, la perspectiva es que pueda ayudar al equipo, más o menos, a partir de marzo. En todo caso, la inscripción debe ser formalizada este mes, antes del 31, y por eso el club ya dado orden de hacerlo.

Millán tendrá el dorsal 19, el que había elegido a su llegada. Eso significa que solo queda libre el 13 dentro de los reservados para futbolistas de la primera plantilla. Facilitado este hueco por la inscripción de Leo Román con dorsal del Vetusta (luce el 31).

Ahora, el Oviedo tiene que decidir qué hace con Santiago Homenchenko, el último en llegar, en cuanto a la formalización de su ficha ante la Liga. El club puede inscribir al futbolista con dorsal del filial (más allá del 25) o puede otorgarle el 13, tramitar su ficha profesional (que cuesta unos 23.000 euros) pero ahorrarse esa inversión de cara al futuro. De darle el 13, la primera plantilla no tendría huecos para más fichajes, salvo que se produzca alguna salida.

La decisión depende de varios factores. En primer lugar, aunque Homenchenko se inscribiera con número del Vetusta, es esperable que La Liga compute una parte de sueldo como futbolista del primer equipo. Así sucedió, por ejemplo, con Leo Román. De ese primer paso, formalizar la ficha del uruguayo, dependerá el siguiente: hay que saber cuánto saldo resta en el tope salarial.

Pendientes de Mfulu

Si hay espacio suficiente, el club no descarta una incorporación más. Es en este escenario en el que aparece el nombre de Omenuke Mfulu, el único nombre encima de la mesa de la dirección deportiva en estos momentos. Es el futbolista por el que el Oviedo haría un último esfuerzo en el mercado, pero la operación no es sencilla.

El club tenía el acuerdo más que cercano con el africano la semana pasada. Tanto que incluso se creía que podía estar para el choque ante el Amorebieta. Pero una llamada a última hora de la selección de Congo para disputar la Copa de África paralizó la operación. Entre medias, surgió la opción de Homenchenko, un fichaje ejecutado por Jesús Martínez y se rebajaron las necesidades de reforzar el centro del campo, además de afectar al tope salarial.

La operación no está descartada, de hecho el Oviedo sigue en contacto directo con el futbolista y sus agentes, pero no está tan clara como hace algunos días. A esta nueva situación se une el interés de varios equipos por su incorporación. Desde el club se teme especialmente al Espanyol, que se ha interesado por el futbolista aunque no ha presentado oferta. También cuenta con propuestas interesantes de fuera de Europa, en especial una de un club americano. En todo caso, primero hay que cuadrar los números, y si todo encaja inscribir a Homenchenko con ficha del filial para abrirle hueco a Mfulu. Aunque tampoco se descarta una salida en lo que resta de mercado.