Mientras en Oviedo esperan con los brazos abiertos la llegada de Homenchenko, la última adquisición de Jesús Martínez para el conjunto azul, en Peñarol club de origen, no todos se muestran satisfechos con la operación. La salida del joven charrúa, tan solo 20 años, no convence a toda la directiva de Peñarol y como muestral, las declaraciones del directivo Evaristo González a radio Carve Deportiva. “La venta de Homenchenko es un desastre. Un jugador de la selección uruguaya que se vende en un número que no estoy de acuerdo y el tema ni siquiera pasa por la directiva”, se ha quejado el directivo del histórico conjunto uruguayo.

González siguió con sus críticas: “Ahora va y la rompe con la selección en el Preolímpico y ¿cuánto vale? Lo regalaste. Nunca en la vida me pasó algo así, es una vergüenza. Estoy bastante disconforme. Ni siquiera esperaron a ver cómo le va en Preolímpico”.