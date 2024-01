Al adiós a una persona que "sentía que el Oviedo era su vida"

El oviedismo se tiñó ayer de luto con el fallecimiento de José Manuel Fernández Silva, tras más de media vida ligada al Real Oviedo. Silva, que estaba a punto de cumplir 61 años, fue empleado de la entidad carbayona en dos fases, primero entre 1981 y 2003, y más tarde regresó en 2008 para desempeñar diferentes funciones. Un año después, en 2009, pasó a ser delegado del primer equipo del Real Oviedo, un cargo que ocuparía hasta el 2015 cuando su dedicación se centra en la cantera.

"Se nos va una persona muy querida, un grandísimo tipo. Que siempre iba de frente y, además, muy oviedista. Sentía que el Oviedo era su vida", le define Vicente González Villamil, presidente de la Asociación de Veteranos y una persona clave en su carrera: él fue el que le recomendó dejar los banquillos (había empezado entrenando) para empezar a ser delegado.

"Le veía muchas características para hacerlo bien. El fútbol no lo veía nada mal, pero como delegado iba por delante, por su control del reglamento, por cómo llegaba a los entrenadores y a los jugadores...", señala Vicente sobre su amigo.

En su última etapa, Silva fue designado como "Encargado de Administración de las Categorías Inferiores del Real Oviedo y de relaciones con Federación" a partir de entonces y hasta 2020, cuando el club le despidió de su cargo. Lejos de ser considerado un paso atrás, para Silva supuso trabajar en algo que siempre adoró: el fútbol formativo. Era frecuente verle llevar a los chavales a los entrenamientos, haciendo de chófer, de asesor y de asistente en todo lo que necesitaran. "Sentía devoción por el fútbol formativo, por estar con los chavales. Era feliz con la cantera y seguía yendo a ver partidos de las categorías inferiores del Oviedo", subraya Vicente.

Tras la salida de la entidad (Federico González, último asesor de Carso en el Oviedo, se lo comunicó en 2020), Silva siguió de cerca el día a día azul a través de la Asociación de Veteranos del Real Oviedo (AVRO) y llegó a actuar de secretario desde el fallecimiento de Amor hasta la actualidad. "Tenía un proyecto entre manos que era renovar la web de la asociación, modernizarla. No sé cómo haremos pero eso saldrá adelante", cuenta Vicente.

Pero, al margen de la pelota, en lo que coinciden todos los que le conocen es remarcar su forma de ser. "Era de los que siempre estaba dispuesto a ayudarte, fuera lo que fuera. Un hombre de club, de los que ya no hay. Y con una particularidad, no quería el protagonismo, evitaba salir en las fotos", interviene Vili, con el que compartió experiencias en el Oviedo durante muchos años. Ese carácter siguió inalterable hasta los últimos días: "Hace poco nos hicimos una foto en un acto de los veteranos y él no se quiso poner. Decía que él no había sido futbolista, que los protagonistas éramos nosotros".

Para Vicente, "se va un ser humano que quería mucho a sus amigos y al que le define una palabra: lealtad". El excapitán azul resume en un anécdota su bonhomía: "Al poco de que el Oviedo le echara, llamó a un entrenador de las categorías inferiores del club para advertirle de que uno de los chavales que había convocado no podía jugar porque tenía cinco amarillas y estaba sancionado. Si es otro, alguien resentido, no hubiera llamado. Pero Silva era así".

El Real Oviedo ha lamentado su pérdida a través de un mensaje en las redes sociales: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Fernández Silva, empleado del club durante más de tres décadas, muy vinculado a la cantera, y delegado del primer equipo en el último ascenso. Sabemos que, estés donde estés, nos cuidarás como un oviedista más. Hasta siempre. Descanse en paz".