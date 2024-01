El regreso de la guardia pretoriana: este es el reto al que se enfrenta la renovada defensa del Oviedo

Cuando Carrión tomó el testigo y el Oviedo empezó a avanzar a ritmo de crucero protegido por una llamativa solidez defensiva (no parecía el arma más fiable del catalán), el propio entrenador parecía sorprendido con aquellos números. "Me gusta, me gusta que hablen de nuestro trabajo defensivo porque no siempre me pasaba...", contestaba Carrión con una sonrisa. Fue el primer paso de una recuperación que llevó al Oviedo a ir poco a poco mutando en un equipo atractivo, que cuidaba con esmero el cuero y que siempre miraba el arco rival. Ahora, el equipo es mucho más deslumbrante, pero en esa evolución parece haberse dejado atrás aquella solidez defensiva que tantas alegrías le dio: ya son cuatro jornadas recibiendo goles. Y ante el Racing de Ferrol, Carrión y sus hombres quieren hacerse fuertes desde atrás.

Porque los últimos partidos de la competición están mostrando a un Oviedo más endeble de lo normal esta campaña. Ya son cuatro jornadas seguidas recibiendo goles: 2-2 en Santander, victoria 3-2 frente al Elche, 1-1 en Villarreal y 1-1 en Amorebieta. Cuatro fechas en las que el equipo ha dudado atrás y los números han empeorado de una forma notable. Antes de esta mala dinámica defensiva, en las primeras 18 jornadas de la competición, el Oviedo lucía una media de 0,6 goles y 2,9 tiros a puerta en contra por cita. El saldo de las últimas cuatro actuaciones arroja un promedio de 1,5 tantos recibidos y 5 chuts en contra. La dinámica podría incluso ampliarse si se considerara también el 2-1 que eliminó al Oviedo de la Copa contra el Castellón. Ahora, Carrión quiere recuperar la coraza. Estarán Calvo, Luengo y Bretones que, previsiblemente, formarán junto a Lucas la línea defensiva de los azules ante el equipo revelación de la temporada: un Racing de Ferrol que lucha por el ascenso.