Luis Carrión se muestra satisfecho con la plantilla que el Oviedo está poniendo a su disposición, aunque matiza que todo es susceptible de mejorar. Y eso, con medio plazo de fichajes de enero por delante, suena a que aún queda mucha tela que cortar. «Mejorar siempre se puede, incluso el Barça y el Madrid pueden hacerlo. Si traes un jugador bueno los compañeros lo ven, y eso mejora al equipo. Lo que no veo tan claro es traer jugadores de relleno, porque ya tenemos buena plantilla. El club hace un buen trabajo de tratar de mejorar siempre. En el club están contentos con el rendimiento de parte de la plantilla. Peleamos por mejorar pero si no, la plantilla está completa y está bien», manifestó el entrenador azul ayer en la sala de prensa. El entrenador azul expuso, además, que «nadie ha hablado conmigo para salir, ni creo que nadie lo vaya a hacer. Veo a todo el mundo predispuesto para tener minutos». De cara al choque de esta noche, Carrión desveló que las imágenes de esta semana de los aficionados haciendo cola para comprar entradas le sirve para motivar a los suyos: «El otro día vi la gente a oscuras haciendo cola y se me pusieron los pelos de punta. Se lo trasladé a los jugadores. Esta persona que se levanta a las 4 de la mañana para compra una entrada se merece que lo demos todo. La gente está concienciada».