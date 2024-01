El "boom" Cazorla y mucho más: estas son las sorprendentes cifras de ventas de camisetas del Oviedo

Javier Fernández Gallo, responsable de las tiendas del Real Oviedo, fue el encargado de presentar unas cifras que llevan al club azul a su techo histórico. "Es fruto del trabajo en equipo y de la profesionalización llevada a cabo por el Grupo Pachuca", dijo el empleado azul para contextualizar el crecimiento exponencial que vive el Oviedo en los últimos tiempos en sus tiendas. Buena parte de la culpa recae, no puede ser de otra forma, en Santi Cazorla.

Gallo dio algunos datos sobre el impacto del internacional en la venta de camisetas aunque, matizó, "hay un ‘boom’ Cazorla pero solo en parte está relacionado el crecimiento de las ventas". Para poner en contexto: esta temporada se llevan vendidas 2.600 camisetas de Santi Cazorla cuando en toda la temporada pasada se habían personalizado, entre todos los futbolistas, 1.300 zamarras. Sumando a los compañeros, en el actual curso se van por las 4.000 personalizaciones.

Más datos: en la 23/24 van 12.200 camisetas del Real Oviedo vendidas. El año pasado, con cinco meses más de competición, el listón se había quedado en 8.739 unidades. Las cifras fueron especialmente brillantes durante el periodo navideño, comprendido entre el 1 de diciembre y el 5 de enero, en el que se alcanzaron los 554.000 euros en ventas en las tiendas de la entidad carbayona.

Estas cifran redundan en un crecimiento en la tienda del club en lo que va de temporada del 28% respecto a la campaña 22/23. El dato tiene aún más valor si se tiene en cuenta que ya el año pasado los ingresos habían crecido un 40% respecto a su más inmediato precedente. Por todo ello, Fernández Gallo hablaba de "datos espectaculares".

Estuvo también presente en el acto Estela Díaz Caicoya, Directora de Negocio y Operaciones del Real Oviedo, junto a algunos de los patrocinadores del club, entre ellos Mario Arias, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo. Díaz Caicoya subrayó que "los datos hablan por sí solos y son el reflejo de un trabajo muy bien hecho, del apoyo de Pachuca y de la entrega de una afición que es inquebrantable".

Para Martín Peláez, el presidente, las cifras alcanzadas en los últimos meses le dejan más que satisfecho y siguen la línea de crecimiento en varias esferas marcada por el grupo mexicano. "Estamos muy contentos con la campaña que se ha hecho en la tienda. Es un trabajo en equipo de todos en el club y, además, debemos estar agradecidos a los patrocinadores que nos acompañan. La marcha del equipo también ayuda", expuso ante los medios. No obstante, y a pesar del momento de bonanza en diversos sectores, el mácximo dirigente azul llama a la calma y a no lanzar las campnas al vuelo: "Aunque tengamos récord de abonados y tiendas, con el equipo en buena racha, hay que ir paso a paso, no hay que tener euforia, no hemos logrado nada".