¿Ganar dinero o mantener un pilar? La doble perspectiva del Oviedo con el "caso Luismi"

Hay dos perspectivas para aproximarse al "caso Luismi". Está la visión más empresarial, la que recomienda una venta que, desde ese punto de vista, parece un buen negocio para el Oviedo. Pero también está la lectura meramente deportiva, y es esta la que arroja algunas dudas sobre los beneficios de una operación adelanta el pasado sábado por LA NUEVA ESPAÑA. Jesús Martínez ha tomado el mando de las negociaciones y trata directamente con Juárez en una operación que parece bien encaminada, pero ante la que el dueño del Oviedo lo tiene claro: o Juárez amplía su oferta o no hay venta. Mientras, se mantiene el contacto con Mfulu con el Oviedo dispuesto a hacer un esfuerzo. A una semana del cierre del mercado, todos los escenarios están abiertos.

Los beneficios económicos de la venta de Luismi

La visión meramente económica dice que la salida del andaluz es más que beneficiosa para el Oviedo. Luismi tiene 31 años y acaba contrato en junio. Su futuro de ahí en adelante no está claro. El club no contaba con sacar un rendimiento económico a su marcha hasta que Juárez ha entrado en escena. Y los números le cuadran.

Considera el Oviedo que será la única oportunidad de generar dinero por la salida del centrocampista que ve en esta operación una oportunidad más que interesante. Juárez le ofrece un contrato por lo que resta de temporada y dos más, mejorando de forma considerable sus emolumentos.

El conjunto azteca está dispuesto a pagar por su pase y su primera oferta fue de 300.000 euros. Jesús Martínez ha entrado en la negociación pero quiere sacar una mayor tajada por su salida. Fuentes cercanas a la operación señalan a LA NUEVA ESPAÑA que Juárez podría aumentar su propuesta inicial.

Pachuca suele apostar por talentos jóvenes y los vende cuando han crecido. La salida de Luismi parece encajar de lleno en el espíritu del Grupo pero Martínez no está dispuesto a dejarle partir a cualquier precio: le considera una pieza básica en los planes de un equipo que pretende pelear por el ascenso. Es aquí, en esa visión más deportiva, donde entra la segunda lectura del asunto.

Una pérdida deportiva importante

Para empezar, Luismi tiene un perfil que no existe en el resto de la plantilla del Oviedo. Jimmy es su repuesto habitual, pero el canterano goza de otras características. Ese "cinco" clásico, pendiente de la intendencia, fuerte en el duelo y que da un plus físico a la medular no es sencillo de encontrar en el mercado, menos aún en uno tan limitado como el de invierno.

Martínez lo sabe y hay quien incluso desde España le recomienda no vender al pivote. Son los que apuestan por un análisis meramente deportivo del futbolista. Es cierto que los problemas físicos suelen restarle participaciones pero hay quien está convencido de que su marcha se echaría de menos en determinados momentos de la temporada. En un centro del campo con tanto talento, también se necesita alguien que cuide las espaldas.

Directamente relacionado con esta visión está la búsqueda de un sustituto. Omenuku Mfulu es, a una semana del cierre del mercado, la única opción encima de la mesa. Para el Oviedo, cambiar a Luismi por Mfulu y, además, sacar rendimiento económico, sería una operación redonda. Pero la llegada del congoleño no está tan clara como parecía hace dos semanas.

El Oviedo está dispuesto a hacer un esfuerzo por el pivote de Las Palmas, podría ponerle delante ese contrato por lo que resta de campaña y dos más que demanda para dejar el conjunto canario que, por otra parte, no pondría problemas en facilitar su salida. En lo que existe más distanciamiento, de momento, es en las cifras. Mfulu tiene un contrato generoso en Primera con Las Palmas y la propuesta azul está lejos de esas cifras, siempre que el Oviedo compita en Segunda.

De todas formas, las partes siguen hablando y no es para nada descartable que el paso de los días sirva para acercar posturas y el pase se acabe cerrando. Vender a Luismi acercaría a Mfulu. Fichar a Mfulu facilitaría la salida de Luismi. Son dos operaciones condenadas a estar conectadas y que le servirían al Oviedo para cerrar un buen negocio en lo económico y mitigar los temores en lo deportivo. Pero el mercado de fichajes es impredecible.