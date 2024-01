Luis Carrión llegó hoy a El Requexón con un problema. Pero "con un bendito problema". La recuperación de jugadores y el buen estado de todos pone en un brete al entrenador del Oviedo para los próximos partidos. "Intento siempre que la confianza no dependa de hacer un buen partido. Para Alemao fue importante salir el otro día y me alegré mucho por él porque trabaja muy bien. El trabajo de Bastón es bueno, pero ahora tenemos muchas soluciones. Hay que elegir bien. No existe la palabra titular", indicó.

Respecto al Leganés, "Es un partido bonito porque estamos en una buena dinámica. Un partido bonito que trataremos de ganar".

"Analizo todos los partidos. Hemos tenido más dificultades contra equipos que se repliegan. Mañana va a ser un partido duro. Tenemos que salir a ganar todos los partidos. Semana tras semana vemos el buen ambiente y el sentir de la gente. Ojalá haya mucha gente el sábado".

Tras los rumores de salida de Luismi, Carrión aseguró que "es un jugador básico en el equipo. No me voy a meter en temas de números, pero para mí es vital y muy importante que se quedara. No hay ningún jugador que lo vea con ganas de irse, y no lo digo para agradar. He estado en otros equipos en los que sí que lo he visto. Lo veo pensando en recuperarse. Jesús Martinez tiene plena confianza en mí y yo en él. Ensalzar también el trabajo del equipo médico, que hemos recuperado gente muy rápido y bien", aclaró.

"En el centro del campo también tenemos un problema. Un buen problema, y es que tenemos muchos buenos jugadores. Borja Sánchez se ha adaptado muy bien pero el otro día no consideré que estuviese el partido para jugar. Moyano está de dulce y pueden los dos jugar en otras posiciones. A mi no me falta nadie, si llega alguien llega", zanjó.