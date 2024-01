Luis Carrión, entrenador del Oviedo, llegó al postpartido con una sonrrisa en la boca pero con una línea clara: la victoria del Oviedo no es suficiente, hay que seguir.

Victoria. "No es una victoria más. Hemos ganado al líder, un equipo que hace bien las cosas y es importante. Eso sí, hay que seguir para estar en una buena posición en junio. En el fútbol hay muchos momentos malos, pero cuando los hay buenos hay que disfrutarlos. Yo me voy a tomar una cerveza con mi mujer, no me voy a meter en casa. Pero mañána veré al Eldense jugar porque no está acabado. Hay que seguir peleando y compitiendo como lo hemos hecho hoy".

La plantilla. "Es la mejor plantilla que he entrenado en mi vida. Buscamos ganar el partido e hice los cambios porque quería ganar. La plantilla tiene mucho nivel, con los cambios, el equipo mejora".

La afición. "Es un partido especial, ya lo iba viendo en redes sociales y por la calle. Cuando hemos llegado al campo, con el ambiente que había, ha sido impresionante. Esta victoria no es solo de once jugadores, si no de mucha gente".

Eldense. "No está todo hecho. Hay que seguir ganando y ahora viene un rival muy jodido. El Eldense juega muy bien y hay que seguir peleando. Recibir los halagos pero creértelos poco".

Leganés. "El Lega hace muy bien una cosa. Están tranquilos, parece que dominas pero te llegan y te meten gol. EL otro día contra el Burgos fue así. Hemos estado bien en eso, en tener paciencia y cautela para ir desgastando poco a poco".

El gol. "El de Paulino es un golazo. Me alegro por él porque lleva un tiempo lesionado y se lo merecía. Cuando se cabrea funciona mejor, pero tiene qeu seguir y coger confianza. Él y ottros son capaces de ganar partidos".

Objetivo. "Nuestro techo tiene que ser competir como hoy. Si empezamos a pensar en puntos malo. Tenemos que ir mejorando en la clasificación porque está todo empatado. Hay que ir con cautela pero con ambición. Eso pasa por hacer un buen trabajo semanal y por competir. EL equipo mentalmente es fuerte y eso es lo más importante".