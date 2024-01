Paulino de la Fuente da la gloria al Oviedo (1-0)

El Oviedo se ha marchado hoy tras el pitido final en el Tartiere con el corazón en la boca. Los carbayones rascaron los tres puntos al líder tras un auténtico golazo de Paulino desde fuera del área en los instantes finales del partido. Es cierto que las tuvieron de muchos colores para poder haber ganado mucho antes. Sin embargo, la fortuna llegó tarde. Aunque ya saben lo que dicen, más vale tarde...

Luis Carrión planteó una pizarra que anuló completamente al Leganés, que no tuvo prácticamente ni una sola jugada peligrosa en todo el partido. No así los azules, que masacraron la portería rival hasta que llegó la definitiva que permite a los azules seguir soñando.

1 Real Oviedo 0 Leganés 1-0, min.91: Paulino Real Oviedo Leo Román; Viti, Luengo, Costas, Bretones; Jimmy, Colombatto, Masca, Dubasin, Moyano; y Bastón. Cambios Cazorla por Masca y Alemão por Bastón., min. 66. Seoane por Jimmy, min. 75. Paulino por Moyano y Borja Sánchez por Dubasin, min. 83. Leganés Diego Conde; Nyom, Jorge Sánez, Sergio G., Portillo; Miguel, Franquesa, Diego, Undabarrena, Arambarri; y Chicco. Cambios Perea por Chicco, Ureña por Nyom y Miramón por Miguel, min. 61. Undabarrena por Djouhara y Arambarri por Sydney, min, 92.

Árbitro: Orellana Cid (Colegio andaluz). Amonestó a los locales Jimmy, Bretones, Paulino y Viti, y a los visitantes Nyom y Portillo.

Carlos Tartiere: 19.626 espectadores.

El partido comenzó dormido, con ambos conjuntos sobando el balón de manera bastante cauta. El Lega dominó los primeros instantes y no permitió que los de Carrión echaran balones arriba, como suelen hacer. Al revés. Tocaron y tocaron en propio campo. Sin embargo, poco tardaron los azules en reaccionar y en tomar las riendas del partido, tónica general durante toda la primera mitad. La primera la tuvo Moyano en el minuto 10. Se coló hasta la frontal e intentó asistir a Bastón que se encontraba en el punto de penalti, pero Jorge Sánez logró disipar la acción. Nyom y Bretones tuvieron sus más y sus menos en esa banda izquierda. El central pepinero llegó incluso a patear un balón que golpeó en el canterano azul cuando estaba fuera del campo, algo que no agradó a Carrión, que le achacó la mala actitud. Dos minutos después, en el 15, Nyom vio la primera amarilla del partido por una entrada a Moyano cuando el gallego no tenía el balón.

La segunda la tuvo Bastón. En el minuto, 18, el madrileño remató dentro del área de cabeza un gran centro de Moyano que terminó en las manos de Conde. Un minuto después, Colombatto sirvió un córner desde la esquina derecha que llegó a los pies de Dubasin, pero Chicco la mandó de nuevo a córner. Colombatto volvió a servir y el arquero pepinero la mandó de nuevo tras la línea. El argentino tuvo que cambiar de banda para sacar, pero no llegó a nada.

A partir de ahí el partido se tornó bronco, con muchos jugadores en el suelo y Orellana Cid, el colegiado, deteniendo el juego cada poco tiempo. En el 29 una jugada dentro del área pepinera terminó con los jugadores del Oviedo reclamando dos posibles penaltis que el colegiado decidió no indicar, y con Masca en el suelo.

La más clara la tuvieron los locales en el minuto 34. Un gran centro de Viti recayó en Moyano, que remató en solitario y que obligó a Diego Conde a hacer una gran estirada para salvar a los suyos y mandar el balón a córner, un balón parado que no dio demasiado resultado. En los instantes finales, el Oviedo reclamó una posible mano de Sergio dentro del área, pero el árbitro consideró que el balón le había dado en el pecho. En el 42, Jimmy vio la amarilla por una entrada peligrosa en el centro del campo.

Primera parte de claro dominio carbayón, aunque sin mucho efecto. El arquero azul, Leo Román, no tuvo demasiado trabajo. Los que si tuvieron que emplearse a fondo fueron los carrileros de la banda izquierda. Bretones y Moyano se hicieron con el monopolio del partido.

La segunda parte comenzó con una amarilla para Bretones, necesaria para disipar una posible jugada de peligro del Lega. SIn embargo, el dibujo del partido no cambió y los azules siguieron siendo amos y señores del partido, buscando en todo momento un gol para ponerse por delante y marcharse del Tartiere con la victoria.

En el minuto 53 la tuvo Bastón con un balón sin dueño que llegó botando al área pequeña, pero que terminó en las manos de Conde. En el 58, los pepineros provocan una falta a Colombatto en el borde del área que trasformó en un buen disparo que rozó el larguero. Borja Jiménez decidió entonces cambiar el planteamiento, que no le estaba funcionando, y retiró del campo a Nyom, Chicco y Miguel para dar entrada a Pereira, Miramón y Ureña. Unos minutos después, en el 66, Carrión quitó del campo a Bastón y Masca para dar aire arriba con Alemão y Cazorla.

El Oviedo lo intentó y lo intentó, pero sin peligro claro. Hasta el minuto 75. Una falta lejana botada por Cazorla fue la más clara de la segunda parte. La pescó Colombatto en el área pequeña y a punto estuvo de ir para la red. Sin embargo, Conde, el mejor de los suyos, estuvo muy atento.

En el minuto 75, Carrión retiró del campo a un exhausto Jimmy, que fue uno de los hombres más importantes del partido y metió a Seoane.

A falta de diez minutos, Dubasin tuvo otra ocasión clara, pero el portero visitante volvió a sacar una mano brillante. Sin duda, un superhéroe para los madrileños, que se podrían haber marchado hoy del Tartiere con varios goles dentro de su casillero si no hubiera sido por él.

El Oviedo siguió intentándolo, con constantes llegadas a área rival, pero sin demasiado éxito. Carrión decidió agotar los cambios en el 83 y dar salida a Borja Sánchez y Paulino por Moyano y Dubasin.

Ya en el 90, cuando todo el mundo pensó que el partido estaba terminado, Paulino probó suerte desde fuera del área y clavó un auténtico golazo ajustado al palo que el arquero pepinero no fue capaz de atajar.

Se marchó así el Oviedo soñando, con los nervios del final pero con la tranquilidad de que hoy dormirán en zona de play-off.