Un bus que no pasa dos veces: "Es una pena, pero lo que importa es ganar "

"Hoy el partido quedará 1-0". "¡No!, será 0-1 para el Leganés, y ya luego ganáis el resto de partidos de la temporada". Los debates ayer estuvieron a pie de la calle Alejandro Casona, donde aficionados del Oviedo y del Leganés se reunieron para recibir a los autobuses de ambos equipos antes del partido. Amigables, por su puesto. La pena es que no pudieron ver a los jugadores en los prolegómenos del encuentro porque a la hora que estaba fijado el paso del autocar, las 17 horas, los futbolistas ya llevaban tiempo dentro del campo.

En parte se debió a una mala coordinación. De hecho, por ley, los equipos tienen que estar 90 minutos antes en el estadio porque puede acarrear una multa por parte de LaLiga. Podrían haber pasado cinco minutos antes, pero un conato de pelea entre varios aficionados en la plaza de Oriente, que la Policía resolvió sin mayor problema antes de que sucediera nada, llevó a los responsables de la seguridad a tomar la decisión de evitar el corteo al autocar del Oviedo. "Es una pena, pero bueno, ahora tenemos que ganar, que es lo importante. Eso no nos lo puede quitar nadie", dijo Daniel Iglesias, que, aunque no pasara el vehículo que transporta a los jugadores azules, encendió una bengala. "Ya que la tengo...". Lo mismo pensaron los integrantes de la peña azul Cadillac, que se encontraban en la acera de Alejandro Casona para ver a un autobús que nunca llegó, o que más bien, ya había pasado. Preguntaron a todo el mundo si todavía estaban a tiempo. "No nos habíamos enterado de que ya habían pasado, qué mal", indicaron.

No obstante, con o sin bus, la calle se tiñó de azul. La buena dinámica del equipo crea ilusión entre los aficionados, que acudieron a animar a los suyos. De hecho, el Tartiere registró una de las mejores entradas en los últimos años, con 19.626 espectadores, algo difícil de lograr si no es un partido de derbi.

Por suerte, pudieron quitarse el mal sabor de boca de no ver pasar al autobús con la victoria final, que acerca al equipo aún más al objetivo.