"Sufrí ansiedad en el Oviedo": la redención en la India de un exjugador azul

Cuando aparece la opción de ir a jugar a la India, Edu Bedia (Santander, 1989) es, a sus 26 años, un futbolista consolidado en el fútbol profesional. Después de debutar en el Racing, había pasado, en España, por el extinto Salamanca, el Barça B –donde lo jugó todo en un equipo que acabó tercero en Segunda División–, el Real Oviedo y el Zaragoza. La propuesta de la India, recuerda Bedia casi una década después, no era económicamente desorbitada ("tenía dos ofertas de Segunda en las que me pagaban casi lo mismo"). Si no es por la plata, ¿por qué iba a marcharse un chaval de Santander a ocho mil kilómetros de casa, a consagrar sus mejores años de fútbol a una liga menor y a vivir en un país pobre y culturalmente opuesto a todo lo que había conocido hasta entonces?

Para entender por qué Bedia le dio el sí al Goa –el club por el que fichó y en el que acabó convirtiéndose en un ídolo hasta el punto de ser el jugador con más partidos de su historia–, es preciso retrotraerse al verano de 2015, cuando firmó por el Real Oviedo: "Cuando dejé el Barça B, me fui a Alemania, al 1860 Múnich. Me iba bien hasta que tuve un arrancamiento de aductor que me mantuvo seis meses lesionado, sufriendo muchas recaídas. La cabeza me pedía volver a casa y surgió la opción del Oviedo. Acepté sin pensármelo dos veces".

Sin embargo, el regreso a España se torció desde el principio. "Llegué a Oviedo arrastrando los problemas físicos que sufría en Alemania –recuerda–. La pubalgia que yo tenía no es como una rotura de ligamento, que sabes que en equis meses vas a estar recuperado: para esta lesión no existe un plazo fijo. Estaba jugando, pero el dolor no se me iba y me quedé sin confianza: no rendir como yo quería me hacía tener miedo a jugar y a entrenar". El malestar de Bedia se manifestó en forma de problemas de salud mental: "Mi cabeza decía todo el rato: ‘no vas a jugar bien porque estás mal físicamente, no estás bien, no estás bien, no estás bien’. Tuve problemas de ansiedad porque estaba todo el día dándole vueltas a todo. Me obsesioné con la comida, con el descanso… para intentar estar al 100%, pero no había forma".

Solo una persona en el club sabía por lo que estaba pasando Bedia, el doctor Manuel Rodríguez ("me ayudó mucho, me llevó a varios psicólogos"), quizá porque por aquel entonces el estigma vinculado a estas enfermedades resultaba cuasi inhabilitante para un futbolista. "Hace unos años, en el fútbol, le decías a alguien que sufrías ansiedad y… ha cambiado todo mucho, afortunadamente, gracias a que grandes deportistas como Ricky Rubio o Iniesta han compartido sus problemas. Se está normalizando", argumenta Bedia, que distingue, no obstante, entre jugadores de la élite y de instancias semiprofesionales: "Es más difícil gestionar la ansiedad o la depresión para futbolistas de Primera, Segunda o Tercera Federación, porque por lo general viven al día y, si no juegan ese fin de semana, no cobran y se quedan sin su medio de subsistencia. Muchos de esos jugadores tiran hacia adelante sin querer salir de la cama, sin ninguna ilusión, porque no les queda otro remedio. Es un auténtico drama".

Bedia abandonó el Real Oviedo en enero de 2017. Se marchó al Zaragoza, donde, dice, le fue "bastante bien" en los seis meses que estuvo allí. Y entonces llegó la llamada de la India. Y un potente porqué por el que agarrar el petate y cambiar de vida. "Necesitaba reencontrarme a mí mismo. En Zaragoza me había sentido mejor, pero esos problemas aún estaban ahí. Lo hablé con mi mujer y decidimos probar".

Y lo que salió fue, en palabras del centrocampista, la mejor decisión de su vida. "Fui cinco años capitán del Goa. Ganamos una Liga y una Copa y fuimos el primer club de la India en jugar la Champions de Asia", expone Bedia con el orgullo del que fue capaz de hacerse a un país con usos estrambóticos a ojos occidentales ("ibas por calle y veía a un hombre matando un pollo, a otro arreglando suelas de zapato y a otro con un mono subido a los hombros: no tiene nada que ver con Europa") y en el que la clase media es una entelequia ("hay muchísima pobreza y muchísima riqueza").

Después de casi ocho años de aventura, Bedia, motivado en parte por el reciente nacimiento de su primera hija, decidió volver a casa, a Cantabria para fichar por la Gimnástica de Torrelavega, de Segunda Federación. Advierte de que le queda mucho fútbol ("si viese cerca el final me iría a jugar a Regional") y habla de este nuevo reto con el entusiasmo del que, de sentirse perdido, supo volver a encontrarse.