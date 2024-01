A la espera de Juárez, el Oviedo activa una nueva alternativa para el futuro de Luismi

El caso Luismi se encamina hacia la recta final (el mercado de invierno finaliza el próximo miércoles a medianoche y todo puede pasar hasta entonces) con la sensación de que su continuidad en el Oviedo gana cuerpo con el paso de los días. El Oviedo y Juárez, que negocian desde hace días, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado sábado 20, no han alcanzado de momento un acuerdo económico y el club azul, después de rechazar la oferta mexicana de 300.000 euros por el andaluz, parece dispuesto a priorizar lo deportivo a lo económico. Salvo que se encuentre ante una oferta superior de Juárez.

Tanto, que un nuevo escenario que se valora en las últimas horas con Luismi es la de extender la duración de su contrato que termina el próximo 30 de junio. Evitaría así el Oviedo que el jugador quedé libre solo algunos meses después de haber rechazado una compensación económica por su marcha. En el caso de que la salida mexicana no se concrete, también Luismi parece por la labor de seguir más años vistiendo de azul.

La posibilidad de salir rumbo a Juárez no estará descartada hasta que cierre el mercado, pero el Oviedo sí ha decidido que no traspasará al medio por la cantidad ofrecida por el conjunto azteca en un primer momento: 300.000 euros.

Juárez ya tuvo conocimiento del rechazo de esa primera propuesta y valoraba incrementar su propuesta, pero el Oviedo solo facilitaría su salida por una cantidad notablemente superior. Entiende la propiedad que el equipo podría perder potencial con la marcha de un "cinco" tan definido, además de que no es sencillo encontrar un sustituto de garantías en el mercado. La opción de Omenuku Mfulu, pivote congoleño de Las Palmas, continúa alejada de momento por una cuestión económica. Podría hacer un esfuerzo el Oviedo por un contrato de medio plazo (dos años y medio) pero nunca en los parámetros en los que se mueve el centrocampista.

El entrenador lo tiene claro. A todos esos factores hay que sumar la postura de Luis Carrión, entrenador azul, que considera a Luismi básico en sus planes. Así lo ha manifestado de forma privada a Jesús Martínez, dueño del Oviedo y que está al frente de la "operación Luismi", y de forma pública. "Es un jugador básico en el equipo. No me voy a meter en temas de números, pero para mí es vital y muy importante que se quedara. No hay ningún jugador que lo vea con ganas de irse, y no lo digo para agradar. He estado en otros equipos en los que sí que lo he visto. Lo veo pensando en recuperarse. Jesús Martinez tiene plena confianza en mí y yo en él", expuso antes de jugar ante el Leganés.

Sí admitió en aquella comparecencia el entrenador que hay cosas que se escapan de su dominio. "Puede que haya asuntos que yo veo que se pueden hacer de una manera, pero los números y el dinero dicen otra cosa", matizó.

Las palabras de Carrión suponen un resumen perfecto de la situación que vive el Oviedo en este final de mercado. Luismi es importante para el entrenador y la dirección deportiva, y el Oviedo no lo venderá a cualquier precio: de ahí el rechazo a los 300.000 euros. Otra cosa es que Juárez incrementara de forma importante su oferta. Entonces sí se valoraría su salida por entenderla muy beneficiosa.