Con los pies en el suelo: el análisis de la situación del Real Oviedo

En un Oviedo de otros tiempos recientes, probablemente ese contragolpe del Leganés que acabó en un golazo de Paulino –a la chita callando, el cántabro lleva cinco goles valiosísimos para el equipo– hubiese finalizado con un 0-1 y el Tartiere llorando a moco tendido. No fue así y ya no es casualidad. Este Oviedo va en serio. Tiene la flecha para arriba y la casa se sostiene desde los cimientos. ¿Es el mejor equipo azul de los últimos años? Rotundamente sí. Fíjense en los antecedentes desde el ascenso a Segunda, hace ya casi diez años. Aquel Oviedo de Egea de la 15/16 cavó su propia tumba antes de tiempo; el de Hierro suma ridículo tras ridículo en cada salida; el primero de Anquela tenía una plantilla floja y se cayó en febrero y el segundo, con un equipo mejor, jamás funcionó; el de la 19/20 casi roza el desastre; el del primer año completo del Cuco no pasó del décimo lugar y el segundo, a punto de promocionar, fue un equipo soso y vulgar que solo fue capaz de enganchar una gran racha al final y no aprovechó una plantilla sensacional planificada por Rubén Reyes.

Después de que el Almirante salvase el naufragio del año pasado que inició Bolo, sufrimiento mediante, este Oviedo de Carrión tiene todos los ingredientes necesarios para triunfar. 1. Una plantilla muy completa, con alternativas en todos los puestos, calidad en ataque y un capitán general llamado Colombatto. 2. Una defensa asentada con centrales de nivel alto en la categoría. Recuerden que hasta hace nada Christian Fernández era indiscutible con casi cualquier técnico que pasaba por aquí. Queda, pues, todo dicho. 3. Un entrenador ambicioso y valiente, pero no solo de boquilla y de frases preparadas, sino de decisiones. (Y) 4. Una estructura de club, muy presidencialista en este caso, que marca una política clara y no va a bandazos. ¿Todo lo anterior quiere decir que el Oviedo tiene ya todo hecho y es tan guapo y tan bueno que está libre de pegarse un buen trompazo? Rotundamente no. El tercero de hoy es el décimo de mañana, y al revés. De ahí la orden que sale desde las más altas instancias del club de un tiempo a esta parte: nada de sacar pecho cuando no toca y mucho cuidado con las declaraciones grandilocuentes que pueden volverse en contra. Que nadie se vaya de la boca creyéndose que está todo hecho, vaya. El mandamiento incluye a los jugadores y a los directivos, a menudo más dicharacheros delante de un micrófono sobre todo cuando la cosa va más bien que mal. El caso, en fin, es que con el equipo actual se puede (y se debe) ser optimista sin caer en el triunfalismo, un cáncer. Bien lo saben además en el Oviedo, un club donde el endiosamiento está a la orden del día. El equipo de Carrión está en su mejor momento cuando además vienen curvas y la exigencia crece. Los directivos están muy alerta, centrados en que nada perturbe de un objetivo que hace meses parecía una quimera. Ayer, los teléfonos de las oficinas del Oviedo echaron humo desde por la mañana, con Agustín Lleida y Roberto Suárez en Oviedo y Jesús Martínez y Martín Peláez en México. Lo último fue parar la posible salida de Bretones, que rechazó un pastizal de un Almería que es un cuadro y seguirá en el Oviedo. Y menos mal, porque encontrar un sustituto de altura se antojaba complicado. La marcha del lateral hubiese sido un golpe mortal en lo deportivo y también en lo moral, aunque no una sorpresa, porque el de Langreo tenía uno de los sueldos más bajos, que en ningún caso se correspondía con su aportación en el equipo. Supurada esa fuga y si las lesiones respetan, el Oviedo está a tiempo de todo, con la moral alta y con un fondo de armario que, ahora sí, aporta y también asusta. Entrar en un once de Carrión se paga muy caro y es para valientes. Que se lo digan a Alemão…