Oier Luengo, el futbolista que nunca soñó con serlo: "Cuando vuelvo a casa después de entrenar digo 'buah, qué afortunado soy por poder dedicarme al fútbol"

Llegó en un discreto segundo plano y la cosa no parecía afectarle lo más mínimo. Lo explica él mismo: "Yo nunca destaqué en el fútbol". Se refiere a su fase de formación. Así, con ese estilo tan discreto, Oier Luengo (Amorebieta, 1997) se ha ganado un hueco en las preferencias oviedistas, que ya le tienen como uno de esos elementos que siempre quieres tener en tu equipo. Uno de los nuestros. En la conversación con LA NUEVA ESPAÑA, el central se muestra como sus compañeros comentan que es, un tipo alejado de los estereotipos del deporte de élite. Alguien que nunca pensó que sería futbolista, que prefiere ver una serie a un partido de fútbol y que vislumbra su futuro a largo plazo más ligado a los fogones que al terreno de juego. Una rara avis en el mundillo.

–¿Cómo está?

–Muy contento. De los años que llevo de profesional es el que más asentado estoy. Me encuentro cómodo en el campo, está mi novia aquí conmigo, mi familia y mis amigos vienen a verme cada poco… Todo funciona.

–¿Qué tiene de especial este año?

–Pues no sé… Quizás es que soy más maduro, la experiencia supongo que influye. Y la trayectoria del equipo también ayuda. No he cambiado nada, pero ya no soy nuevo en la ciudad.

–En la victoria ante el Lega fue básico en la acción defensiva antes del gol de Paulino. Su sprint se convirtió en viral… ¿Intuición o suerte?

–Te soy sincero. Es el minuto 88, vas corriendo para atrás y no ves nada. Solo que hay que cerrar la contra. Yo corro para atrás y cuando tengo la pelota cerca despejo como sea. También es suerte que despeje y le caiga al mejor (risas). Cazorla ya supo qué hacer con la pelota y Paulino metió un golazo.

–¿Le sucede como a Carrión, que esta es la mejor plantilla en la que ha jugado?

–Sin duda, sí. En el Bilbao Athletic hubo varios que llegaron al primer nivel, pero es diferente porque éramos chavales. Es la plantilla más completa, todos los puestos están cubiertos, mira los cambios…

–Hablemos de su carrera. ¿Su primer recuerdo en el fútbol?

–Empecé jugando en el colegio el El Carmelo. Me dedicaba a correr por todo el campo: sacaba y la volvía a coger. Correr y correr, jugaba de lo que fuera. Luego pasé al Amorebieta, siempre se me dio bien pero no destacaba especialmente, no despuntaba. Tenía compañeros que hacían pruebas con el Athletic, pero yo nunca.

"De pequeño, no destacaba especialmente, no despuntaba. Tenía compañeros que hacían pruebas con el Athletic, pero yo nunca"

–¿Y cuándo da ese paso adelante?

–Más mayor, en juveniles. Ahí ya me desarrollé. Yo era alto, pero flaquito. Era más bien lento, algo más torpe. Cuando me desarrollé ya cambió la cosa. Primero fui a la selección de Vizcaya, jugué en Segunda B y me llamó el Athletic.

–¿Qué sintió cuando fichó por el Bilbao Athletic?

–A mí, más que el fútbol, lo que siempre me ha gustado es el Athletic. Imagínate lo que significaba esa oportunidad. Pero me costó al principio, salí cedido en enero porque no tenía minutos. Venía del Amorebieta, pero es diferente a los que se forman en Lezama, que tienen otros conceptos. Se trabaja de otra manera. Me costó la metodología. Luego, tras la cesión, volví y ya me fue mucho mejor.

–Antes de ese estirón, ¿soñaba con ser futbolista?

–Me encantaba jugar, pero hasta juveniles no lo pensaba, no tenía aspiraciones altas. Ni me planteaba llegar. Me lo pasaba bien, estaba a gusto, con gente que conocía, pero sin pensar que podría vivir de ello.

–¿Siempre jugó en la defensa?

–Siempre. Mi hermano, Galder, que es 6 años mayor, jugaba ahí, y yo lo mismo. Él iba a pasárselo bien. Yo soy competitivo, muy "picón" con el delantero, y él parecía que iba a hacerse amigo del rival, se echaba unas risas con él. Pero aprendí mucho porque al haber tanta diferencia de edad yo siempre quería competir con él.

–¿Más deportistas en su familia?

–A mis padres siempre les gustó hacer deporte, pero no el fútbol. Nadie de mi familia fue futbolista. Sí hay deportistas, pero nada relacionado con el fútbol. A mí siempre me decían que jugase para pasármelo bien, que eso era lo importante. Nunca me presionaron. Eso ha sido importante: a mí el fútbol me hace disfrutar.

–Eso no le sucede a todos los futbolistas.

–Yo lo tengo claro. A ver, soy competitivo, hoy -por ayer- por ejemplo he salido picado de los partidillos. Y eso que hemos ganado. Pero luego llego a mi casa y digo "buah, qué afortunado soy por poder dedicarme jugar al fútbol". Me levanto ilusionado cada mañana por venir a entrenar. Sé que me lo voy a pasar bien. Me siento realizado. Tengo amigos que juegan al fútbol por diversión y tienen que pagar su ficha y a mí me pagan por hacerlo; soy muy afortunado.

–¿Y la fama?

–No me importa. Me encanta del fútbol la ilusión que despierta en las demás personas. A mí me gusta, pero también que mis amigos me sigan donde juegue. O encontrarte a niños pequeños que te animan.

–La cara B del fútbol: lo que menos le gusta.

–Es verdad que estamos demasiado expuestos a las críticas. Viene en el cargo, claro. Creo que yo no las llevo mal porque soy mi primer crítico. A veces, demasiado. Intento corregirlo porque soy demasiado perfeccionista. Estamos sometidos a mucha presión, eso lo único: todo lo demás, es positivo para el futbolista.

–¿Lee las redes sociales?

–No, no. Mi hermano sí lo hace más, que es un poco capullo. Y me manda de vez en cuando alguna cosa, "mira, mira lo que dicen..." (risas). Pero yo prefiero estar un poco al margen, para lo bueno y para lo malo.

–El nivel de exposición de Oviedo no lo ha tenido nunca. ¿Cuesta?

–Es otro nivel. En Amorebieta estaba en mi pueblo. La gente del público es la que veía todos los días, aunque fuera Segunda. No sentía presión, era el día a día. En Oviedo sorprende. Por mucho que te digan, yo no estaba acostumbrado. Pero me adapté bien. No sé, a mí me gusta que la gente me pare, me hace ilusión.

–Llega a un equipo con Costas, Calvo y Tarín. ¿No tuvo dudas?

–No. Era una buena oferta de un gran equipo. Pero, ¿qué quieres que te diga? Estás en el Amorebieta, desciendes y te llama el Oviedo. ¿Cómo voy a decir que no? Sabía que no sería fácil hacerme hueco, pero es que toda mi vida me ha pasado así. Nunca he destacado, desde pequeño siempre he tenido que competir, competir y competir para ganarme el puesto. Lo del Oviedo no era nada nuevo.

–Juega solo 11 partidos el año pasado. ¿Cómo lo llevó?

–No te diré que bien, porque todos queremos jugar. Donde más se mejora es en el campo, pero yo sabía que tenía que estar preparado. Me hubiera gustado jugar más, pero los 11 partidos que jugué fui a tope porque tenía una base detrás. Eso no va a cambiar, juegue o no.

–¿Qué es lo más duro cuando no juega?

–Para mí, nada. Es tanto el premio de poder jugar… Lo más duro es no desconectar, no dejarse llevar. Que no me ha pasado nunca. Ni creo que me vaya a pasar. El año pasado fue como el del Athletic: de aprendizaje. Ahora estoy muy bien seguramente gracias a lo que viví el año pasado.

–Ya se lo habrán dicho muchas veces: parece una persona muy positiva.

–Sí, me lo han dicho, pero tengo mis altibajos como todo el mundo. No es de cara a la galería, es que creo que hay que ser positivo ante la vida. Aunque no lo veas, siempre hay un lado bueno a todas las cosas.

–Su filosofía encaja con la de Carrión.

–Es optimista, lo dejó claro desde su llegada. Vino con unas ideas clarísimas. Nos dijo lo que pensaba de la plantilla, que podíamos escalar puestos. Nos hizo un lavado de cabeza necesario porque estábamos bloqueados. Se notó al momento. Llegó y nos dijo: "este equipo es capaz de todo". Y se ve que tenía razón: podemos ganar a cualquiera.

"Prefiero Netflix a ver un partido en la tele. Me gusta desconectar. Estoy informado de cómo estamos, pero nada obsesivo; sé que viene el Eldense y luego el Sporting, pero poco más"

–Es de los que mira la tabla, los rivales, el calendario…

–¿Yo? Para nada. Me gusta el fútbol pero creo que vi tanto de pequeño que ahora lo sigo poco. Prefiero Netflix a ver un partido en la tele. Me gusta desconectar. Estoy informado de cómo estamos, pero nada obsesivo; sé que viene el Eldense y luego el Sporting, pero poco más.

–¿Ya le dan la tabarra con el derbi?

–Nada de momento. Esto se trata de sacar cada partido. Hay que ganar al Eldense, es lo que nos ocupa. No miramos más allá. Vienen de ganar al Espanyol… Cuidado con ellos.

–Dígame algo de su competencia en la zaga: David Costas

–Físicamente es una bestia, luego lo ves sacando el balón… Y a nivel personal, me ayudó mucho la temporada pasada. Me daba consejos, me decía que todo iba a llegar.

–Dani Calvo.

–Es súper correcto, la regularidad. Es una pasada jugar con él porque te radia el partido, no calla.

–Rodri Tarín.

–De los que más trato tengo. Está mejor. Le dolía y limpió la zona. Es una pena no tenerlo aquí porque alegra el vestuario. Es un toro y va a volver a tope.

–Tiene contrato hasta 2025. ¿Después?

–Estoy a gusto aquí, en el club y la ciudad. Pero estoy centrado en la temporada, no pienso en el largo plazo.

–¿Y el Oier post futbolista? ¿Dónde lo ve?

–Pues no lo sé… Estoy acabando Administración y Dirección de Empresas, pero no lo sé. Aún me queda para esa decisión. (Se lo piensa unos segundos). ¡Igual monto un restaurante! Me encanta cocinar. Dicen que se me da bien. Ayer hice unas carrilleras espectaculares. Era mi primera vez, igual fue la suerte del principiante…

–¿Cuál sería la especialidad de ese restaurante?

–Pues no lo he pensado. Toco muchos palos, pero ninguno como especialidad. ¿Mi plato estrella? Puede que el sushi. Tampoco es muy difícil, pero lleva trabajo…. Igual las carrilleras se convierten en mi plato estrella.